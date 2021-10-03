中美審計之爭後中國公司從美退市據報進入倒計時

據《華爾街日報》10月2日報導，美國證券監管機構已經開始倒計時，這將迫使許多在美國上市的中國公司離開美國證券交易市場，此前華盛頓和中國政府在獲取這些公司的審計記錄方面陷入長期僵局。這一行動將加速世界上兩個最大經濟體的脫鉤，並影響到擁有200多家在美國上市的中企證券的投資者，這些公司的總市值約為2萬億美元。

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2020年底，時任美國總統特朗普簽署了一項法律，禁止在審計工作文件連續三年不能被美國監管機構檢查的外國公司在美進行證券交易。在通過這項經美國國會兩黨兩院全票通過的《追究外國公司責任法》之前，美中的監管機構為解決對如何進行這種審計檢查的截然不同的期望，進行了近十年的失敗嘗試。據美國證券交易委員會(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)介紹，該監管機構正在制定如何實施該法律的細節，並正在最終確定其相關規則。

詹斯勒曾於9月13日在《華爾街日報》發表專欄文章指出，中國的公司必須允許它們聘請的審計公司接受審計，否則這些中企的股票將不會在美國資本市場交易。詹斯勒稱，“國會去年採取了行動，一致通過了《追究外國公司責任法》，以填補這一空白。該法規定，如果一個外國司法管轄區連續三年阻止我們的監督委員會檢查該公司的審計公司，則禁止發行人的股票交易。美國證券交易委員會已經採取了所有必要的步驟來實施這項法律，監督委員會正在按部就班地在年底前完成其相關規則的制定。三年的時間從2021年開始計時。”

該報最新的報導指，一位熟悉此事的人士說，美國證券交易委員會預計，如果美國監管機構不能獲得涉及2021年這些公司財務狀況的審計工作，其可能會在2022年公布沒有取得2021財務審計底稿的中國企業名單。由於預見到這一結果，一些投資者已經將他們在中國公司的美國存托憑證（ADR）換成了在香港證券交易所交易的股票。

報導提及，紐約基金管理公司、智慧樹投資公司在2020年底將持有阿里巴巴的美國存托憑證換成了這家中國電子商務巨頭在香港上市的股票，在一些交易所交易基金中持有。據量化投資專家任麗倩（Liqian Ren，音譯）介紹說，該投資公司正在監測香港股市的交易量，以確定是否應該轉換其他公司的美國存托憑證。

總部位於荷蘭的資產管理公司、荷全公司的新興市場股票團隊負責人帕爾斯（Wim-Hein Pals）表示，從去年到今年年初，他儘可能將所有中企的美國存托憑證換成了香港上市的股票。中企的美國存托憑證現在只佔他大約14億美元的新興市場投資組合的1.5%。帕爾斯預測稱，“我們看到流動性在未來幾年內逐漸但持續地轉移到香港。越來越多的投資者會去關注在香港上市的公司，而忽視他們在美國上市的股票。”

根據香港證券交易所的數據，自阿里巴巴於2019年底在香港進行具有里程碑意義的二次上市以來，又有15家在美國上市的中國公司在香港增加了所謂“歸國上市”。最近的數據顯示，大多數交易仍發生在中企的美國存托憑證中。多年來，美國監管機構表示，他們從來沒有得到他們所需要的關於中國公司審計工作的透明度，因為中方並不經常交出他們所需要的文件或進行真誠的談判。

中國政府在多個場合表示，反對“證券監管的政治化”，並強調歡迎通過對話找到解決方案。報導指，對於在美國上市的中國公司中佔大多數的重數據互聯網公司來說，審計工作文件可能包含原始數據，如會議記錄、用戶信息以及公司與政府機構之間的電子郵件往來等。在美國，這些檢查是由美國證券交易委員會監督的公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行的。

中國官方堅稱，讓外國政府接觸到數據量大的科技公司的這些細節可能會危及國家安全。《華爾街日報》此前報道稱，今年早些時候，中國官員希望打車巨頭滴滴出行推遲在紐約上市，直到他們能夠解決審計工作文件問題。美國官員則認為，中國以國家安全為由不公開公司的賬目，是一種詭計。

這種審計僵局長期以來一直是兩國跨境關係中的一個爭議點。十多年來，基本上扮演審計公司的審計者的美國公眾公司會計監督委員會，一直在努力嘗試檢查設在中國的審計公司以及四大會計師事務所在中國大陸的分支機構。2013年，美中有一個短暫的突破。雙方同意允許美國公眾公司會計監督委員會檢查，正在接受監管機構調查的在美國上市的中企的審計師的工作。

報導提及，中國證監會隨後移交了四家公司的審計文件供美國公眾公司會計監督委員會審查。2013年的協議也為雙方討論一套更廣泛的檢查協議鋪平了道路。2015年底，兩國官員在北京會面，試圖建立這些協議。經過兩周的談判，會談破裂了。談判失敗的原因之一。中國官員不願意讓美國檢查阿里巴巴和百度公司的審計文件，這是兩家在美國交易所上市的最有價值的中國公司。

當時美國公眾公司會計監督委員會的首席談判代表斯瓦特·達斯（Shaswat Das）說，他從之前與中方的會談中了解到將會允許進入（審查），並認為他們的回應，即中方官員需要先與其他部委和國務院協商，表明他們沒有談判的誠意。之後，美中官員試圖恢復談判，但他們無法在關鍵問題上達成一致。一個癥結是中國限制了美國監管機構認為至關重要的信息。

根據美國公眾公司會計監督委員會給政府官員的信，2017年，當該部門試圖檢查一家中國公司的審計工作時，中方沒有拿出美國要求的工作文件，並編輯了其他文件。隨着美中貿易戰的爆發和華盛頓與北京關係中間的惡化，在撰寫期間沒有反對聲音的情況下，《追究外國公司責任法》於2019年3月在美國國會進入立法程序。

2020年4月，中國證監會提出了一個聯合檢查框架，根據該框架，美國官員可以在中國官員在場的情況下在中國進行檢查和調查，並查閱中方認為相關公司的審計文件。根據美國公眾公司會計監督委員會的信函，該提案被視為對美方機構進行檢查的能力施加了“關鍵限制”。大約在同一時間，瑞幸咖啡營收造假醜聞爆發，相關的會計欺詐行為使許多美國政治家更加堅定了推動通過一項法案，以執行對中企更嚴格的審計標準的決心。

報導稱，中國證監會在2020年8月向美國公眾公司會計監督委員會提出了一個修正建議。目前還不清楚之後的討論情況。今年6月，美國會參議院通過了另一項法案，如果頒布，將把原定三年的退市時間表縮短為兩年。8月，中國證監會主席易會滿稱，促進中美在審計監督方面的合作是監管機構在今年剩餘時間內的首要任務之一。

報導認為，迫在眉睫的退市限制給了美國官員在談判桌上對付中方的關鍵籌碼。現在是華盛頓King & Spalding LLP律師事務所律師的達斯指出，“如果美國要在談判桌上取得任何成功，這項立法就必須得到執行。”