戴琪將與劉鶴直談並捍衛美國經濟利益

美國拜登政府宣布：美國將恢復與中國在貿易領域的直接接觸，貿易代表戴琪將很快與中國國務院副總理劉鶴通話。戴琪同時提出：美中第一階段貿易協議效益有好有壞，為了確保中國落實貿易協定，美國會同時動用所有工具捍衛美國經濟利益，包括視情況啟動301調查。

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中美第一階段貿易協議是前總統特朗普在2020年1月與中方簽署的。根據該協議，美中應每6個月舉行會晤，對協議的執行情況進行評估。拜登政府上台後，今年5月26日，美國貿易代表戴琪和劉鶴進行了首次通話，雙方進行了一場“介紹性的在線會議，討論美中之間貿易關係的重要性”，但沒有介紹美中貿易進展的任何細節。今年6月，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也和劉鶴舉行了一次介紹性的視訊會議。

中美第一階段貿易協議執行的怎麼樣？據彼得森國際經濟研究所的數據，2020年中國從美國進口的相關產品總額為999億美元，而承諾的是1,731億美元。到目前為止，中國2020年對美國產品的實際購買規模比目標少了大約40%，中國2021年的進口量仍然落後；因此拜登政府仍保留特朗普時期對中國進口商品加征的關稅政策。美國商界領袖批評白宮在解決美、中兩國經濟關鍵問題上花費太多時間，卻沒有任何消息。

美國貿易代表戴琪10月4日周一在華府智庫“戰略暨國際研究中心”（CSIS）發表演說內容表明：美國方面對中美第一階段貿易協議的執行情況並不滿意。戴琪演說指出：第一階段貿易協議包含有限量的承諾，涵蓋中國在智慧財產權、技術轉讓、購買美國產品、改善農業與金融服務業市場准入等方面的義務。協議內容是要穩定住市場，尤其是對美國農業出口。但美國分析顯示：協議部分領域承諾雖已達成，特定商業利益也受惠，但其他領域卻出現不足情況，且協議並未有意義地解決美國對中國貿易行徑的根本性憂慮。

戴琪周一（10月4日）說，她將在“未來幾天”與劉鶴舉行視訊會議，討論貿易協議，同時啟動“有針對性的”程序，取消對某些中國進口商品的關稅。

戴琪表示，美國貿易代表辦公室（USTR）採取四個具體做法調整對華貿易政策。

第一，將與北京討論中方在第一階段協議下的表現。中方在協議中所做的承諾對美國的一定產業有利。

第二，將啟動一個有針對性的關稅排除流程，美國將確保現有的執行框架最符合美國的經濟利益。美國不排除未來可能增加額外的關稅排除流程。

第三，美國繼續對中國以國家為中心和非市場的貿易做法表示嚴重關切，認為中方的這些行為在第一階段協議中沒有得到解決。

“在我們努力執行第一階段的條款時，我們將向北京提出這些更廣泛的政策關切。”她說。

第四，美國將與盟友和志同道合的夥伴合作，努力塑造21世紀公平的貿易和技術規則，強化全球市場。美國期待與盟友和夥伴繼續對話，討論中國的非市場行為給他們帶來的影響，以及如何能夠共同找到解決方案。

戴琪表示，華盛頓將保留所有選項，以施壓中國停止向半導體、鋼鐵和其它華盛頓認為損害美國公司的行業提供價值數十億美元的國家補貼。

據美國官員介紹，戴琪與中方的直接接觸將會側重於第一階段貿易協議，包括討論協議當中中方做出的承諾。戴琪也將向劉鶴明確美國對中國產業政策損害美國工人和企業的擔憂，並重申美國將動用所有工具來保護自己，使得美國的工人、生產者和整體經濟利益免受中共國家指導的產業政策的傷害。

美國官員表示，中方現在不太可能做出有意義的改革。因此，美中貿易接觸將會聚焦在第一階段貿易協議，而不會尋求啟動第二階段貿易協議談判。