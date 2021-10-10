英外相據報擬效仿三邊協議方式重啟外交和貿易政策

《金融時報》10月10日報導稱，英國新任外交大臣莉茲·特拉斯（Elizabeth Truss）正在策畫重啟英國的外交和貿易政策，以便按照最近涉及澳大利亞和美國的三邊安全協議，即“奧庫斯協議”（AUKUS）的風格，與他國達成進一步的安全和技術協議。

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報導稱，特拉斯還計畫在未來幾個月內對幾個歐盟國家的首都進行外交訪問，以試圖重啟英國和歐洲的關係。消息人士向該報透露稱，特拉斯將把外交努力集中在對英國的安全和商業利益影響最大的地區。預計她將專註於加強與少數關鍵盟友的關係。

一位官員說，“莉茲對外交部令人難以置信的專業水平印象深刻，但認為我們的工作過於分散了。我們不能把所有事情都列為優先事項。”該官員補充說，“她的計畫是圍繞更深入的經濟、發展和安全關係建立這個戰略框架，並為外交部的工作設定一個積極的、充滿活力的基調。”

報導指，特拉斯正在關注印太地區的進一步安全和貿易關係，印度、日本、印度尼西亞以及澳大利亞都是她將致力於與之建立更好關係的國家。據一位官員稱，特拉斯將尋求建立更多的“強大的奧庫斯式安全夥伴關係”，儘管沒有人暗示這些關係將像旨在幫助澳大利亞獲得一支核動力潛艇艦隊的三方協議那樣廣泛。

報導稱，官員們說，特拉斯將為英國外相這一角色帶來“強烈的經濟關注”，並將與接替她擔任英國國際貿易部長的安妮-瑪麗·特里威廉（Anne-Marie Trevelyan）共同開展外交任務。

一位英國外交部高級官員說，“莉茲認為，挑戰我們的對手和提升英國全球影響力的方式是與其他國家建立更深的經濟聯繫”。該官員稱，“她專註於深化貿易聯繫，建立新的技術夥伴關係，並與盟友合作，增加對發展中國家的基礎設施投資。”

特拉斯為改善英國與歐盟國家的雙邊關係所做的努力，最初預計將集中在包括西班牙在內的成員國。馬德里正參與就直布羅陀脫歐後關係的談判。她還將關注與意大利、波羅的海國家和維謝格拉德集團國家的聯繫，即捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克。

報導稱，特拉斯告訴同事，她預計英法關係的糟糕狀況將持續到明年的法國總統大選之後。倫敦的預期是，法國總統馬克龍可能會贏得連任。

據英國高級外交官稱，拉丁美洲是一個預計會在特拉斯的優先事項清單上下降的地區。從歷史上看，英國的進口占該地區總量的三分之一，但到2018年，它還不到1%。拉丁美洲現在與撒哈拉以南非洲爭奪英國在全球貿易中最不重要的地位。