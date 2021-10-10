IMF董事會周日繼續開會，以儘快決定總裁格奧爾基耶娃去留

據熟悉相關計畫的消息人士透露，國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會10月10日將再次與總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）代表會面。該律師事務所日前公布的一份調查報告稱，格奧爾基耶娃2017年在擔任世界銀行首席執行官期間曾參與對職員施加不當壓力，要求在世銀旗艦報告《營商環境報告》中修改數據以對中國有利。格奧爾基耶娃否認了這一指控。

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據路透社援引其中一位消息人士說，由於IMF190個成員國的財政部長和其他高級官員將在下周一參加該組織和世界銀行的秋季年會。因此，IMF執行董事會預計最早可在周一當天就奧爾基耶娃是否將繼續擔任總裁一職作出決定。IMF執行董事會周五已就此事進行了長達5個小時的辯論。會後，該組織的一位發言人表示執行董事會已經推進了對情況的“全面、客觀和及時的評估”，但尚未完成調查。

該醜聞有可能給IMF與世行秋季年會蒙上陰影，官員們計畫在會議上討論全球經濟、正在新冠疫情以及全球稅收問題，討論將部分以個人身份和在線方式進行。以往，該年會吸引約10000人來到華盛頓參會。

威凱平和而德律師事務所的調查報告稱，格奧爾基耶娃和創立《營商環境報告》的保加利亞籍前世行經濟學家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界銀行行長金墉的辦公室施壓職員操弄數據，以讓中國在《2018年營商環境報告》中投資環境的全球排名從85位上升到78位。據稱，其動機是為了幫助贏得北京對世行管理層謀求的一個重大增加註資行動予以支持。

報導指，格奧爾基耶娃極力否認這些指控，這些指控可以追溯到2017年，當時她還是世界銀行的首席執行官。她的律師稱，威凱平和而德律師事務所進行的調查違反了世界銀行的工作人員規則，部分原因是拒絕給她機會回應這些指控，威凱平和而德律師事務所則對這一說法提出異議。

據消息人士透露，在周日的IMF執行董事會會議上，格奧爾基耶娃和威凱平和而德律師事務所的律師將分別出席。雙方沒有立即就這一消息發布聲明。報導稱，周五，法國和其他歐洲國家支持保加利亞籍的格奧爾基耶娃保留其總裁職位，而其他官員則尋求更多時間來比較她和律師事務所關於世行現已取消的《營商環境報告》中數據遺漏的說法。

英國前首相布朗（Gordon Brown）周六在推特上表示，“德國、法國、意大利和英國支持格奧爾基耶娃是正確的 ，她是一位傑出的國際公務員，她曾出色地擔任過歐盟委員會專員和副主席，然後擔任了世界銀行的首席執行官，現在是IMF的負責人。”

美國財政部擁有IMF16.5%的股份，在周五的會議後美方拒絕發表評論。此前，美國財政部發言人拉曼娜(Alexandra LaManna)本周指出，IMF執行執董會目前正在進行評估，財政部要求對所有事實進行徹底和公平的核查。她說，“我們的首要責任是維護國際金融機構的誠信。” 拉曼娜拒絕透露美國財政部有關格奧爾基耶娃的決定是否會公開發布。