印部長要求特斯拉避免在印出售中國產電動汽車

印度道路運輸及公路部部長尼廷·加德卡里（Nitin Gadkari）10月8日表示，他多次告訴美國特斯拉公司，考慮在印度本地生產用於印度市場的電動汽車，並稱印度政府準備為此提供支持。

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加德卡里在上周五參加2021年《今日印度》會議時稱，“我已經告訴特斯拉，不要在印度銷售你們公司在中國生產的電動汽車。你們應該在印度生產電動汽車，同時從印度出口汽車”。他補充說，特斯拉已經得到印度政府所有必要支持的保證。加德卡里說，“無論你（特斯拉）想要什麼支持，都會由我們的政府提供。”

據悉，特斯拉一直在要求降低印度的進口關稅。其首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk ）曾在推特表示，特斯拉將電動汽車引入印度的計畫因該國收取的高額進口關稅而受到阻礙。馬斯克寫道，“我們想這麼做，但（印度的）進口關稅是世界上迄今為止所有大國中最高的！”

據《印度斯坦時報》報導，印度政府對汽車徵收100%的進口稅，因為完全建造單位（CBU）會招致60-100%的關稅，這取決於發動機尺寸和成本、保險和運費，汽車價值是否低於或高於4萬美元。這些關稅旨在保護印度國內廠商，到目前為止，儘管馬斯克公開呼籲，印方的立場仍然沒有改變。

馬斯克2019年曾在推特上抱怨稱，“我被告知（印度的）進口關稅非常高（高達100%），即使是電動汽車。這將使我們的汽車負擔不起”。報導指，特斯拉還曾致函印度道路運輸及公路部，稱對海關價值超過4萬美元的車輛徵收110%的有效進口關稅對零排放車輛來說是 “令人望而卻步”。馬斯克表示，印度對待清潔能源汽車的方式與對待柴油或汽油車的方式相同，“這似乎與印度的氣候目標不完全一致”。

特斯拉要求印度政府對電動汽車的關稅進行標準化，並撤銷對其徵收的社會福利附加費，堅持認為這將有利於該國的電動汽車生態系統，而不會損害其國內利益。據加德卡里介紹，他正在與特斯拉官員就該公司有關稅收優惠的要求進行對話。上個月，他提出要求要讓特斯拉在考慮任何稅收優惠之前開始在印度生產汽車。

另據路透社報導，印度政府在一份聲明中說，印度貿易部長戈亞（Piyush Goya）將於周二在意大利舉行的20國集團峰會上與中國商務部長王文濤舉行單獨會談。