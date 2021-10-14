美國2021年度稅收突破4萬億，增幅18%

2021年3月20日，在美國紐約布魯克林的聖安和聖三一教堂的食品儲藏室中，一名志願者幫助分發新鮮食品時，幫助另一位婦女戴好口罩。

美國《政治》網站（POLITICO）引述國會預算處(CBO)發布的數字顯示：從2020年10月1日至2021年9月30日的2021會計年度，聯邦政府收入增加了6270億元，首次突破4萬億元大關，與2020會計年度相比增幅高達18%，為1977會計年度以來44年首見。

廣告 繼續瀏覽後續

報道說，雖然新冠疫情嚴重衝擊經濟，讓富豪及科技公司財富膨脹及政府赤字受到關注，但稅收增長仍然以富豪及企業納稅為大宗，例如來自企業的稅收暴增75%，突破3700億元大關；儘管前特朗普政府曾推動減少企業稅，依然是2007年以來的最高數字；就算是與疫情前的2019會計年度相比，2021會計年度的政府收入仍高出17%。

特朗普政府在2017年推動企業減稅後，隔年來自企業的稅收一度蒸發近三分之一至2050億元，不過企業稅收從2020財年開始反彈；儘管CBO屢次上調預測，但企業稅收之豐依然超出預期。

個人所得稅亦增長27.5%，個人所得稅中超過80%來自收入前10%的民眾。

2021會計年度所有項目的稅收都正增長。政府稅收表現反映出，疫情造成的衝擊是複雜不一的，當許多民眾陷入生計問題時，本來就已繳納更多稅款的民眾，在疫情期間財務反而更好。

報道說：理論上，疫情衝擊經濟，許多民眾被迫失業，或是薪資下降，會讓政府財政收入減少，因此在新冠疫情期間稅收增長仍如此巨大，讓曾在CBO主管稅收預測的布斯(Mark Booth)形容這“非常不正常”。