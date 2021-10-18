英國際貿易大臣：歡迎中國在非戰略領域投資

英國新任國際貿易大臣安妮-瑪麗•特里威廉(Anne-Marie Trevelyan)在受訪時表示，本周有200名頂級投資者參加的“全球投資峰會”將極大促進英國的全球利益，特別是在綠色經濟方面。她指出，歡迎中國繼續投資英國的非戰略性領域，並支持沙特對英超紐卡斯爾聯隊的投資。

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特里威廉在採訪中坦言，英國作為一個開放的經濟體，很容易受到供應鏈衝擊的影響，民眾今年聖誕節的採購計畫可能會被全球貿易問題打亂。她告訴該報稱，“我們聽到的明確信息是，有一些（供應鏈帶來的）干擾將持續幾個月。”

特里威廉還指出，儘管對侵犯人權的行為有所擔憂，但英國對中國或沙特在其國內大部分經濟領域的投資並不感到不安。她說，“我們希望那些想投資的人能夠這樣做”。

沙特主權財富基金公共投資基金本月7日宣布，該基金與PCP資本、魯本兄弟體育傳媒投資集團已完成對英超紐卡斯爾聯足球俱樂部100%股權的收購，收購金額達3億英鎊。由於沙特長期存在的人權問題，及沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被該國情報部門在土耳其殘忍殺害一事，這筆交易也引發了廣泛的爭議。

就這筆爭議性交易，特里威廉在採訪中並沒有提出異議，指其選區內的選民對此都很興奮。她說，“沒有一個人不興奮得跳起來的。”特里威廉補充說，“這項投資來自一個主權投資基金，它是關於投資商業建議的，這是在幫助俱樂部成長”。

就中國電信巨頭華為公司被排除在英國5G網絡建設外，以及英政府據報對中國核能企業參與英國核電站建設存在顧慮的消息，特里威廉表示，“對於非戰略領域的一切，我們歡迎所有了解在這裡工作的價值和重要性的人的投資。”

周二，特里威廉將在倫敦科學博物館舉行的峰會上接待投資者和金融家，隨後將在溫莎城堡與皇室舉行招待會。

特里威廉表達了對在美國總統拜登首任總統任期內英美達成自由貿易協議的期望。她還希望英國“在明年年底前”加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

特里威廉說，“這是一個偉大的自由貿易關係，與一些像我們一樣的國家，他們是自由貿易和公平競爭的絕對信仰者”。她續指，最近在意大利20國集團會議期間達成“出口和投資夥伴關係”之後，她將熱衷於與單一歐洲國家進一步建立雙邊貿易關係。

特里威廉將歐盟描述為英國“最親密的鄰居”。她補充說，“這並不意味着你有時不與家人掙紮，但他們仍然是家人。” 就英歐關係，特里威廉提出，“我希望目前的挫折能過去，我們能挺進這個令人難以置信的強大和纏繞的貿易關係。”