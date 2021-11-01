富時羅素考慮對富時中國A50指數作出重大調整

據英國《金融時報》11月1日報導，富時羅素(FTSE Russell)正考慮對其富時中國A50指數進行重大調整，包括可能將該指數的成分股數量增加一倍。新加坡交易所一款得到廣泛使用的中國期貨產品以該指數為基礎。此前，香港交易所打破了其競爭對手對這一非常受歡迎的交易的壟斷地位。

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富時羅素(FTSE Russell)首席執行官斯塔爾（Arne Staal）表示，可能會調整富時中國A50指數，以回應投資者的反饋。斯塔爾指出，該公司可能會根據投資者的反饋意見調整其富時中國A50指數，正在考慮的變化包括擴大指數，有可能將現有50家公司擴大到100家公司。

斯塔爾稱，“市場在變化，經濟在變化，指數也需要更新，以反映投資者今天所尋找投資機會的透明度。”斯塔爾說，他希望該指數能夠儘可能保持相關性。根據富時羅素和新加坡交易所的數據，新加坡交易所A50指數期貨的交易量同比增長20%，達到930萬份合同。

據了解，富時中國A50指數涵蓋了在上海和深圳上市的50家最大公司，其中包括全球市值最高的白酒集團貴州茅台，以及中國最大的民間保險公司平安保險。路透社指出，近期中國經濟因煤炭短缺和地產商流動性緊張而受到干擾，加劇了中國股市的波動性，突顯出全球投資者對對衝工具的需求日益增長。今年以來，全球投資者已向中國股市注入了數百億美元資金。