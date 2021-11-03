字節跳動創始人張一鳴卸任董事會主席

據路透社11月3日引述一名知情人士的話報導稱，字節跳動創始人張一鳴在5月宣布辭去首席執行官(CEO)職務後，已經卸任該公司董事長。

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該知情人士說，新任CEO梁汝波已接任字節跳動公司的董事會主席。目前還不清楚張一鳴何時放棄的董事長頭銜，以及他在公司超過50%的投票權是否有任何變化。在張一鳴領導字節跳動期間，該公司發展到10萬名員工，成為世界上最有影響力的媒體平台之一。

11月2日，字節跳動發出內部信，啟動新一輪組織架構調整。梁汝波首次以該公司CEO的身份出現。梁汝波在內部信中宣布，字節各業務將被畫歸六大板塊，分別是抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok，板塊負責人均直接向他彙報。

報導指，其中最引人關注的是，抖音整合今日頭條和西瓜視頻，以及搜索、百科及國內垂直服務等業務。未來，抖音板塊將負責國內信息和服務業務的整體發展。此外，周受資將卸任字節跳動首席財務官（CFO），以集中精力擔任旗下視頻分享平台TikTok的首席執行官。目前字節跳動正在重組業務。

總部位於北京的字節跳動成立於2012年，旗下熱門應用抖音和其國際版TikTok風靡全球。上一輪融資對這家非上市公司的估值約為1400億美元，但據彭博新聞報導，今年早些時候字節跳動在非公開交易中的估值約為2500億美元。彭博億萬富翁指數顯示，張一鳴身家約合445億美元，在全球富豪排行榜上名列第31位。