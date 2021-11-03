美歐英印等領導人參加“重建更好世界”全球倡議會議

美國總統拜登、歐盟委員會主席馮德萊恩、英國首相約翰遜和印度總理莫迪等領導人11月2日在蘇格蘭參加聯合國氣候變化大會之際，當天共同出席並探討了此前由七國集團發起的“重建更好世界”（B3W）全球基建倡議會議。

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拜登在講話中稱，“我們聚集在第26屆聯合國氣候變化大會上，強調我們今天所做的選擇--我指的是今天--將在未來幾十年裡產生共鳴。當涉及到基礎設施時，這一點尤其真實。”他說，“例如，今天選擇建造一個煤廠而不是太陽能或風力發電場可能意味着再燃燒30年的化石燃料。擴建一條公路而不是投資於公共交通，可能會塑造一代人的城市和該城市的碳足跡。”

拜登稱，“在這決定性的十年裡，我們所做的每一個選擇--我的意思是，從現在到2030年都必須使我們更接近，更接近而不是使我們遠離到2050年實現凈零排放的可持續道路。”他說，“當我在6月與我們的七國集團夥伴一起宣布‘重建更好世界’倡議時，這種認識是最重要的。”

拜登指出，“但從這個角度來看，‘重建更好世界’倡議、英國的‘清潔綠色’倡議、（歐盟的）‘全球門戶’和‘清潔綠色’倡議都是都是七國集團夥伴之間為提供高質量、可持續的基礎設施所做的共同努力的一部分。”他說，“我也要感謝馮德萊恩的‘清潔綠色’倡議。”拜登說，“‘重建更好世界’將表明，我們可以發展經濟，應對氣候變化，並為我們所有的孩子留下一個更好、更清潔、更宜居的地球。”

拜登演講結束後，馮德萊恩發言表示，“全球對氣候友好型基礎設施的需求是巨大的。根據世界銀行的戴維∙馬爾帕斯（世行第13任行長）的說法，為了彌補世界基礎設施的差距，我們每年將需要1.3萬億歐元的投資，每年。這就是為什麼我讚揚你的努力，總統先生，親愛的喬，關於‘重建更好世界’；以及‘清潔綠色’倡議，鮑里斯。這就是我們需要的這種領導力，我們需要這種重要的倡議。”

馮德萊恩指出，“本着同樣的精神，歐洲正在發起‘全球門戶’倡議。這是我們的戰略，旨在促進對連接我們的世界的投資，建立在我們共同的價值觀之上，並對透明度和包容性作出強有力的承諾。”她表示，歐盟該倡議的規模是全球性的，“從非洲到拉丁美洲到印太地區。它闡明了21世紀合作的積極願景。它建立在平等層面的夥伴關係上。”馮德萊恩說，“因此，‘全球門戶’倡議和‘重建更好世界’倡議以及‘清潔綠色’倡議不僅是互補的，而且甚至是相互加強的。”

馮德萊恩談到，“因此，我認為，總統先生，親愛的喬，你所舉的與南非的新倡議的例子是一個傑出的和模範的例子。美國、英國、德國、法國和歐盟共同發起這個‘與南非的公正能源過渡夥伴關係’，與西里爾·拉馬福薩（南非）總統聯手，在財政上支持南非從化石燃料過渡到清潔能源，這確實是一個很好的展示。我認為，這種夥伴關係，我希望，將成為與其他國家建立類似夥伴關係的藍圖。我期待着我們的討論。”

英國首相約翰遜則在講話中稱，“今天，英國很自豪地通過我們的‘清潔綠色’倡議為這些努力做出了貢獻。”他說，“通過將我們的綠色工業革命推向全球。我們正在投資超過30億英鎊。並動員類似數額的私人資金 以支持像抗旱農業這樣的技術，而投資者一直不願意單獨承擔這些風險。”

約翰遜介紹稱，“我們正在為越南的可再生能源投資綠色債券，以及布基納法索、巴基斯坦、尼泊爾和乍得的太陽能發電。”他說，“我們正在向世界銀行和非洲開發銀行提供擔保，為印度和非洲的綠色基礎設施釋放高達22億英鎊的新資金。”他補充說，英國在與南非總統合作，“以實現他對更快、更綠色增長的雄心勃勃的願景，幫助領導一個85億美元的合作項目，使目前世界上碳密集度最高的能源系統去碳化，並通過扼制國際煤炭融資。”

英國外相特拉斯周二還宣布，東南亞國家將受益於英國的一項1.1億英鎊的新資金，以用於清潔基礎設施和支持該地區更好地建設。特拉斯稱，“與我們的亞洲朋友共同投資，為英國本土提供就業和機會，並將幫助世界實現其氣候目標，而且還將通過支持符合國際標準的高質量基礎設施交易，推動發展中國家的增長。”她說，“東盟是全球英國戰略的一個重要合作夥伴，我期待着深化我們的關係，並將這種關係帶入一個大膽的新時代。”

據印度外交部介紹，莫迪在會上發言中提出，在發展基礎設施建設中需要確保4個方面，即氣候覆原力，納入傳統知識；優先考慮窮人和弱勢群體；以及尊重所有國家的主權和領土完整的可持續和透明的資金。據了解，印度一直反對中國在 “一帶一路”倡議下在其周邊地區建設基礎設施。報導稱，中國和巴基斯坦正在建設許多基礎設施項目，包括在印巴爭議的克什米爾地區。