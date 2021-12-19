美參院外委會兩黨領袖呼籲拜登政府強化亞太地區經貿合作

美國國會參議院外交關係委員會兩黨的資深參議員12月17日致信拜登政府，呼籲通過亞太經濟合作組織(APEC)尋求在區域內達成數字貿易協定的可能性，因為參議員們擔心美國在牽頭制定該地區的關鍵貿易規則方面落後於中國。

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美國會參議院外委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）和副主席、共和黨人里施（Jim Risch）在這份寫給布林肯國務卿（Antony Blinken）的信中說，“我們寫信敦促你利用亞太經濟合作組織並與之合作......以鼓勵在下一次領導人會議上取得強有力的成果。”

美參院外委會的兩黨領袖表示，拜登政府應與包括日本和澳大利亞等國家在內的其他亞太經合組織同行合作。他們指出，合作的優先事項包括促進“一套共同的技術標準，包括達成數字貿易協議的可能性”。信中還呼籲拜登政府提高半導體供應鏈和網絡安全的效率，以及推進合作，減少對新興市場的跨境投資障礙。

美兩黨參議員們的呼籲是在中國正在加強其在該地區的貿易外交之際發出的。中方現已申請加入由奧巴馬政府籌畫，並經特朗普政府退出的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP) 。

美國也沒有參加11月簽署的涉及包括中國、日本和韓國在內的15個亞太國家的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP） 。就美國缺乏在印太地區經貿戰略和政策的問題，美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11月17日表示，由拜登政府計畫推出的“印度-太平洋經濟框架”可能在明年初啟動。

雷蒙多當時向媒體重申了拜登政府的立場，表示華盛頓希望打造一個超越CPTPP的經濟框架，而加入CPTPP不是現階段要參與的事務。她強調，美國將會非常認真地與印太地區的夥伴在經濟上重新接軌，與該地區的友好國家建立合作框架，並且關注供應鏈、人工智能和氣候變化等課題。