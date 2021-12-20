加駐華大使卸任後將出任全球第二大礦業企業董事長

英國和澳大利亞合資的力拓集團（Rio Tinto Group）12月20日宣布，該集團董事會決定由加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）擔任這家全球第二大的礦業公司的新任董事長。

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力拓集團表示，鮑達民將於2022年4月4日加入董事會，於5月5日集團年度股東大會結束時出任董事長。力拓表示，鮑達民自2019年起擔任加拿大駐華大使，在此之前，他在麥肯錫公司工作了30多年，擔任過的職務包括全球管理合夥人和亞洲區負責人。

鮑達民是在烏干達出生的加拿大人，他在知名諮詢公司麥肯錫公司工作了30多年，其中9年擔任公司全球管理合夥人，6年擔任亞洲區主席。2009年7月，鮑達民當選為麥肯錫公司董事長兼全球總裁，任期3年。2019年9月，鮑達民擔任加拿大駐中國大使。

鮑達民在駐華大使任內經歷了華為孟晚舟和加拿大“兩個邁克爾”事件。該事件在今年9月最終得到解決後，10月12日加拿大媒體曝光了他稍早前敦促加拿大企業抓住中國崛起機遇的講話，引發輿論反彈。12月6日，鮑達民發表聲明稱，已向加拿大總理特魯多提出辭職，將於今年12月31日卸任。

鮑達民在加拿大商界以“親華派”著稱，他在擔任大使之前和期間均因主要關注推動與中國加強貿易關係而受到反對黨的批評。