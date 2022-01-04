印尼煤炭出口禁令使全球煤炭市場感到不安 對中國印度等國家產生影響

據路透社報道，印尼在周三對其煤炭出口禁令進行評估之前警告稱，其煤炭供應形勢依然嚴峻。這一警告令全球煤炭市場感到不安。亞洲最大經濟體的大部分電力都是由煤炭提供的。中國是世界上最大的煤炭消費國，中國的煤炭期貨在周二飆升。印尼是電廠用煤的最大出口國，也是中國最大的海外供應國。

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2021年12月31日，印尼能礦部在一封信件中表示，為緩解當前煤炭供應緊缺問題，優先國內電力需求，自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在裝的以及未裝完的煤船，都應供給國家電廠。價格上漲是印尼煤炭出口禁令影響的首批跡象之一，該禁令威脅到中國、印度、日本和韓國等一些世界最大經濟體的能源安全。

印尼總統佐科-維多多表示，煤炭開採商以及液化天然氣生產商必須優先考慮國內供應，在出口之前需先確保印尼的能源安全。印尼財政部長英卓華表示，頒布禁令是為了避免擾亂印尼的經濟從新冠疫情中復蘇。該出口禁令波及亞洲經濟強國--中國、印度、日本和韓國，Kpler公司的船舶追蹤數據顯示，印尼2021年煤炭出口有73%進到這幾個國家。

分析師警告說，如果禁令持續下去，消費了印尼2021年煤炭出口15%以上的印度，可能會從其他供應國重新安排其他供貨。這可能意味着對澳大利亞的煤炭需求增加。澳大利亞也是亞洲的主要煤炭供應國。

中國智庫豐礦煤炭物流在微信公眾號上說：“即使印尼的禁煤令在1月生效，其對國內電廠整體庫存的影響仍是總體可控的。”由於中國與澳大利亞持續的貿易爭端，中國自2019年10月起實施非官方禁令，導致2021年前11個月從澳大利亞進口的動力煤下降了89%。同時間，中國越來越依賴印尼的動力煤，在2021年前11個月，中國進口了1.78億噸，占進口量2.93億噸的60%以上，與2020年同期相比增加了54%，佔中國進口總量的74%。