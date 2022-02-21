美歐貿易和技術委員會將於5月在法國舉行第二次會議

自布魯塞爾方面消息，美歐貿易和技術委員會（TTC）將於5月在法國舉行第二次會議。歐盟委員會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）2月21日通過推特表示：“這個重要的（歐美）聯合論壇對於在一系列關鍵問題上提供全球領導至關重要。”

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪在去年9月29日，與來訪的兩位歐委會執行副主席，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯和歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）在賓夕法尼亞州匹茲堡市共同主持了該委員會的首次會議。

東布羅夫斯基周一在推特上宣布：“下一次的歐盟-美國貿易和技術委員會會議將於5月15日至16日在法國舉行。”他補充說：“這個重要的聯合論壇對於在一系列關鍵問題上提供全球領導至關重要。”東布羅夫斯基表示，期待屆時與維斯塔格專員共同歡迎布林肯、雷蒙多和戴琪的來訪和合作。

維斯塔格當天也通過推特指出：“東布羅夫斯基和我期待着5月15日至16日在法國舉行的下一次歐盟-美國貿易和技術委員會會議。我們繼續與我們的跨大西洋夥伴開展工作：布林肯、雷蒙多和戴琪。”她強調：“這個論壇對於在一系列關鍵問題上的全球領導力至關重要。”

美歐雙方曾在去年的該委員會首次會議過後，通過發表聯合聲明表示：“歐盟和美國重申貿易和技術委員會的目標是：協調處理關鍵的全球技術、經濟和貿易問題的方法；深化跨大西洋貿易和經濟關係，將政策建立在共同的民主價值觀之上。”

聲明稱：“我們支持歐盟-美國技術、經濟和貿易關係的持續增長，支持合作應對全球挑戰。我們打算合作促進共同的經濟增長，使大西洋兩岸的工人受益，發展跨大西洋貿易和投資關係，應對氣候危機，保護環境，促進工人權利，打擊童工和強迫勞動，擴大有彈性和可持續的供應鏈，並擴大關鍵和新興技術方面的合作。我們團結一致，繼續保護我們的企業、消費者和工人免受不公平貿易做法的影響，特別是那些由非市場經濟國家構成的破壞世界貿易體系的做法。”

聲明稱：“我們都有一個強烈的願望，那就是推動數字轉型，刺激貿易和投資，造福工人，保護環境和氣候，加強我們的技術和工業領導地位，在全球範圍內製定高標準，促進創新，並保護和促進關鍵和新興技術和基礎設施。我們打算在開發和部署新技術方面進行合作，以加強我們共同的民主價值觀，包括對普世人權的尊重，推動我們各自應對氣候變化危機的努力，並鼓勵兼容的標準和法規。我們打算開展合作，有效解決技術濫用問題，保護我們的社會免受信息操縱和干擾，促進安全和可持續的國際數字連接，並支持人權維護者。”

據了解，雙方商議進行合作的具體領域包括投資審查、出口管制 、人工智能技術、半導體產業、全球貿易、確保供應鏈安全等多方面問題。