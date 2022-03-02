俄央行行長致全體員工：俄羅斯的經濟遇到了一個極端情況，我們都希望這種情況不會發生

俄羅斯/烏克蘭/經濟

俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）3月2日在一段提前錄製的視頻中向全體員工表示，俄羅斯的經濟遇到了一個極端情況。她說，他們之前都希望這種情況不會發生。

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納比烏琳娜在視頻中呼籲俄羅斯央行員工不要捲入政治糾紛，因為它們只會“消耗掉完成工作”所必需的力量。她表示，俄羅斯經濟正面臨“極端和絕不標準的局面”。在她看來，只有通過員工們協同工作、互助才能擺脫這種局面。

納比烏琳娜補充道：“當然，我們都希望這種情況不會發生。但我們盡一切努力確保我們的金融體系和我們作為中央銀行能夠應對這些經濟和政治性質的衝擊。”她強調，目前很大程度上取決於俄羅斯央行的運作。因此，中央銀行的員工必須團結起來。納比烏琳娜曾在上周日指出，俄國內金融基礎設施將“不間斷運行”。

納比烏琳娜說，“在目前的情況下，每個人都必須比平時更多地工作，這不僅是身體上的疲憊，也是心理上的疲憊”。在她看來，俄羅斯公民需要擺脫緊張的地緣政治局勢，互相照顧，為工作做點事，有時只是說支持的話。

納比烏琳娜敦促員工們不要在家庭、工作場所和社交網絡中發生政治糾紛。納比烏琳娜稱，她的個人目標是“確保個人和公司在度過這段時期時損失儘可能少。”她總結道：“我真的希望你們能接受這個目標。感謝你們每天的工作。我們是一個強大的團隊，我為你們感到驕傲。”

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐盟、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，將對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除，這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，西方國家所採取的對俄最為嚴厲的制裁和經濟限制政策。

俄羅斯總統新聞局3月1日發布消息說，俄總統普京簽署了關於保障金融穩定補充臨時措施的總統令，旨在維護俄羅斯金融穩定。總統令規定，自3月2日起，俄居民向“不友好國家”人員提供盧布貸款或與之開展證券和不動產交易時，要獲得俄政府外國投資監管委員會許可；開展證券交易時，要獲得俄央行和財政部許可，在指定交易所進行；禁止從俄攜帶按當日俄央行官方彙率折算的等值1萬美元以上的外幣現金出境。