歐盟指示SWIFT除名7家俄羅斯銀行 俄聯邦儲蓄銀行股價暴跌90%退出歐洲市場

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歐盟3月2日決定將7家俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外。此外，俄羅斯最大的貸款機構、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)在倫敦股市跌幅達90%，為史上最大單日跌幅。該銀行星期三在網站聲明中表示，已決定退出歐洲市場。

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歐盟委員會周三通過聲明宣布：“歐盟今天同意將俄羅斯的主要銀行排除在SWIFT系統之外，該系統是世界上最主要的金融信息傳遞系統。這項措施將阻止這些銀行以快速和有效的方式在全球範圍內進行金融交易。今天的決定已經與歐盟的國際夥伴，如美國和英國，進行了密切協調。”

歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中表示：“以光的速度，歐盟對俄羅斯的金融系統、高科技產業和腐敗精英採取了三波嚴厲的制裁。這是我們聯盟歷史上最大的制裁方案。今天關於切斷俄羅斯主要銀行與SWIFT網絡聯繫的決定，將向普京和克里姆林宮發出另一個非常明確的信號。”

歐盟委員會宣布的這一最新措施針對該國第二大銀行——俄羅斯外貿銀行（VTB），名單上的其他銀行是Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank、Rossiya Bank、Sovcombank和Vnesheconombank (VEB)。俄羅斯的兩大銀行，俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）暫未被列入名單中去，因為它們是歐盟天然氣和石油進口支付的主要金融服務機構。

上述的七家銀行需要在10天的過渡期結束後停止其SWIFT業務。歐盟委員會指出：“選擇今天的措施所針對的銀行，是因為這些銀行已經受到了歐盟和其他七國集團國家的制裁。”

該限制措施將從3月12日起生效。這將給SWIFT和其他運營商一個短暫的過渡期來實施該措施，從而減輕對歐盟企業和金融市場可能產生的負面影響。歐盟表示：“根據俄羅斯的行為，歐盟委員會準備在短時間內增加更多的俄羅斯銀行。此外，歐盟已經禁止投資於由俄羅斯直接投資基金共同出資的項目。向俄羅斯提供歐元計價的紙幣也被禁止。”

儘管暫未被歐盟排除在SWIFT系統之外，俄羅斯聯邦儲蓄銀行周三在倫敦股市跌幅達90%，為史上最大單日跌幅。該銀行當天在網站發表的聲明中稱，已決定退出歐洲市場。歐洲央行曾於周一警告，由於俄羅斯對烏入侵行動引發了存款擠兌，俄羅斯聯邦儲蓄銀行的歐洲分支機構可能面臨關閉。據了解，俄羅斯聯邦儲蓄銀行的業務部署在奧地利、克羅地亞、德國和匈牙利等國，截至2020年12月31日，該行在歐洲擁有價值130億歐元的資產。

值得一提的是，馮德萊恩周三還通過推特表示：“在戰爭時期，話語很重要。我們目睹了對一個自由和獨立國家的這一無恥攻擊的大規模宣傳和虛假信息。我們不會讓克里姆林宮的辯護人傾瀉他們為普京的戰爭辯護的有毒謊言，也不會在我們的聯盟中播下分裂的種子。”歐盟理事會決定從即日起，暫停俄羅斯官方宣傳機構“今日俄羅斯”（RT）和“俄羅斯衛星通訊社”（Sputnik）在歐盟境內的傳播。