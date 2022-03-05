地緣政治/國際貿易

烏克蘭戰事威脅香蕉歐洲銷售

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RFI Image Archive / L’Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l’ouest de l’Europe et risquent de faire chuter les prix. Ici, des bananes de l'installation « The Tears of Bananaman » de Jean-François Boclé. (illustration)
RFI Image Archive / L’Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l’ouest de l’Europe et risquent de faire chuter les prix. Ici, des bananes de l'installation « The Tears of Bananaman » de Jean-François Boclé. (illustration) © RFI Image / Siegfried Forster
作者： 尼古拉
8 分鐘

俄羅斯對烏克蘭發起進攻現已一周有餘。這不僅嚴重影響全世界原材料市場，也威脅到全球農產品的供銷，尤其是對戰區周邊國家。烏克蘭和俄羅斯都是香蕉消費大國。如果戰鬥持續，這些香蕉將不得不另尋出路，要不遭銷毀，要不被降價拋售。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄最近一期報導的關注內容。

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本台RFI法文網2022年03月04日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇報道指出，由於戰爭，歐洲市場將出現香蕉過剩。

Image RFI Archive - Banane
RFI Image Archive / L'Ukraine et Russie consomment chaque semaine environ deux millions de cartons, pour la plupart expédiés d’Amérique latine. (Photo d'illustration) Getty Images - Dinodia Photo / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Guerre en Ukraine: menace sur le prix de la banane]。換做中文可譯作[烏克蘭的戰爭：對香蕉價格的威脅]。下面予以簡介，供參考。

烏克蘭戰爭威脅香蕉的價格 - 

本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇專欄報導指出，烏克蘭和俄羅斯每周消費近200萬箱香蕉。如果戰鬥持續，這些香蕉將不得不在西歐另尋銷路，屆時價格存在驟然下跌的風險。法國農藝研究國際合作可持續發展中心(Cirad)的香蕉市場專家、經濟研究員認為，市場目前只能發抖，最糟糕的情形將要來到。原因是展望歐洲市場，香蕉將出現過剩。從整體上而言，俄羅斯和烏克蘭每周消費約200萬箱香蕉，大部分來自拉丁美洲。目前有多船貨物漂在途中，目的地有東歐、俄羅斯的聖彼得堡，上周時還有烏克蘭的敖德薩（Odessa）。

烏克蘭戰爭迫使香蕉船改道 -

隨着烏克蘭港口的關閉，有些貨船已經改航駛向羅馬尼亞的康斯坦察（Constantza）或土耳其的伊斯坦布爾（Istanbul）。但下幾批發往俄羅斯的貨物也可能因付款問題，或海運保險變得太昂貴，而不得不改航。如果無法找到新的出路，這些在東歐未能消費掉的香蕉將會直接對西歐市場造成壓力。

烏克蘭戰爭持續市場難適應 -

香蕉的供貨是與市場直接掛鉤。香蕉生產者無法適應需求突然減少，而是將繼續生產。以每周200萬箱的節奏，一個月後，香蕉過剩將無法避免。一部分將被就地銷毀，另一部分必將遭降價拋售。

歐洲香蕉生產商也開始擔憂 -

羅馬尼亞的貿易商驚慌失措，在上周末曾一度壓低收購價格。之後，行情又暫時得以穩定。但專家預測，香蕉市場應該支撐不了太久。因為這個市場太敏感，多出幾十萬噸，就足以讓這個總規模650萬噸的歐洲市場大跌。

Image RFI - Banane
RFI Image Archive / La guerre ukrainienne menace sur le prix de la banane en Europe. La situation préoccupe particulièrement les producteurs européens de bananes (APEB). Ici, vue de « A fruit, a gun » (2017) de l'artiste martiniquais Jean-François Boclé. Photographie contrecollée sur dibon. 60 x 43 cm 1/6. Maëlle Galerie. (illustration) RFI / Siegfried Forster

當前情況尤其讓歐洲香蕉生產者協會（APEB）感到擔憂，這包括了法國的馬提尼克島（Martinique）和瓜德羅普島（Guadeloupe）、西班牙的加那利群島（Canaries），和葡萄牙的馬德拉群島（Madère） 。它們擔心本次價格下跌，將進一步削弱這個行業。

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