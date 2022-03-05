烏克蘭戰事威脅香蕉歐洲銷售

地緣政治/國際貿易

俄羅斯對烏克蘭發起進攻現已一周有餘。這不僅嚴重影響全世界原材料市場，也威脅到全球農產品的供銷，尤其是對戰區周邊國家。烏克蘭和俄羅斯都是香蕉消費大國。如果戰鬥持續，這些香蕉將不得不另尋出路，要不遭銷毀，要不被降價拋售。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄最近一期報導的關注內容。

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本台RFI法文網2022年03月04日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇報道指出，由於戰爭，歐洲市場將出現香蕉過剩。

RFI Image Archive / L'Ukraine et Russie consomment chaque semaine environ deux millions de cartons, pour la plupart expédiés d’Amérique latine. (Photo d'illustration) Getty Images - Dinodia Photo / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Guerre en Ukraine: menace sur le prix de la banane]。換做中文可譯作[烏克蘭的戰爭：對香蕉價格的威脅]。下面予以簡介，供參考。

烏克蘭戰爭威脅香蕉的價格 -

本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇專欄報導指出，烏克蘭和俄羅斯每周消費近200萬箱香蕉。如果戰鬥持續，這些香蕉將不得不在西歐另尋銷路，屆時價格存在驟然下跌的風險。法國農藝研究國際合作可持續發展中心(Cirad)的香蕉市場專家、經濟研究員認為，市場目前只能發抖，最糟糕的情形將要來到。原因是展望歐洲市場，香蕉將出現過剩。從整體上而言，俄羅斯和烏克蘭每周消費約200萬箱香蕉，大部分來自拉丁美洲。目前有多船貨物漂在途中，目的地有東歐、俄羅斯的聖彼得堡，上周時還有烏克蘭的敖德薩（Odessa）。

烏克蘭戰爭迫使香蕉船改道 -

隨着烏克蘭港口的關閉，有些貨船已經改航駛向羅馬尼亞的康斯坦察（Constantza）或土耳其的伊斯坦布爾（Istanbul）。但下幾批發往俄羅斯的貨物也可能因付款問題，或海運保險變得太昂貴，而不得不改航。如果無法找到新的出路，這些在東歐未能消費掉的香蕉將會直接對西歐市場造成壓力。

烏克蘭戰爭持續市場難適應 -

香蕉的供貨是與市場直接掛鉤。香蕉生產者無法適應需求突然減少，而是將繼續生產。以每周200萬箱的節奏，一個月後，香蕉過剩將無法避免。一部分將被就地銷毀，另一部分必將遭降價拋售。

歐洲香蕉生產商也開始擔憂 -

羅馬尼亞的貿易商驚慌失措，在上周末曾一度壓低收購價格。之後，行情又暫時得以穩定。但專家預測，香蕉市場應該支撐不了太久。因為這個市場太敏感，多出幾十萬噸，就足以讓這個總規模650萬噸的歐洲市場大跌。

RFI Image Archive / La guerre ukrainienne menace sur le prix de la banane en Europe. La situation préoccupe particulièrement les producteurs européens de bananes (APEB). Ici, vue de « A fruit, a gun » (2017) de l'artiste martiniquais Jean-François Boclé. Photographie contrecollée sur dibon. 60 x 43 cm 1/6. Maëlle Galerie. (illustration) RFI / Siegfried Forster

當前情況尤其讓歐洲香蕉生產者協會（APEB）感到擔憂，這包括了法國的馬提尼克島（Martinique）和瓜德羅普島（Guadeloupe）、西班牙的加那利群島（Canaries），和葡萄牙的馬德拉群島（Madère） 。它們擔心本次價格下跌，將進一步削弱這個行業。

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