自俄羅斯入侵烏克蘭後，哪些公司已經離開俄羅斯市場？

俄羅斯/烏克蘭/經貿

據《華爾街日報》3月4日報導，俄羅斯對烏克蘭的入侵，促使各行業的許多西方公司重新評估它們在俄羅斯的業務。一些公司已經決定暫停在該國的業務，而其他公司則決定完全撤出。

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報導指，這些公司已經提出了對衝突的擔憂，對員工安全的擔憂，以及隨着西方制裁的增加，在俄羅斯開展業務的複雜性。雖然俄羅斯經濟規模相對較小，而且人們認為在該國開展業務有困難，這意味着大多數跨國公司在該國的風險有限，但有幾家公司已經在俄羅斯建立了業務。

以下是到目前為止一些公司的說法。

汽車製造業：

福特汽車公司暫停了與俄羅斯汽車製造商Sollers OJSC的合資企業，並停止了對該國的銷售，理由是對入侵烏克蘭的擔憂。該公司說：“雖然我們在烏克蘭沒有重要的業務，但我們確實有一支強大的烏克蘭國民隊伍在世界各地為福特工作”。這家美國汽車製造商在戰爭爆發前已經減少了在俄羅斯的業務，現在只專註於商用車的生產和銷售，通過與Sollers OJSC公司的合資企業，它持有少數股權。

大眾汽車公司已經暫停了其在俄羅斯工廠的所有車輛的生產。該公司稱，已經看到在俄羅斯的“商業活動廣泛中斷”。除了閑置其在俄羅斯的兩家工廠外，大眾汽車公司表示，它還將停止向俄羅斯出口車輛。這一決定影響到該公司的大眾、斯柯達、奧迪、保時捷和賓利品牌。大眾汽車的發言人說，去年，該品牌向俄羅斯的客戶交付了216000輛汽車，約佔該公司全球銷量的2.4%。

豐田汽車公司表示，將暫停在俄羅斯的生產，直到進一步通知，理由是難以獲得所需的零部件。豐田公司在其聖彼得堡工廠製造凱美瑞轎車和榮放(RAV4)車型，每年生產多達8萬輛汽車。這些車輛大部分在俄羅斯銷售。豐田表示，它還將停止在俄羅斯銷售進口車輛。

航空業：

波音公司已暫停對俄羅斯航空公司的零部件和維修支持，並停止了在莫斯科的活動。這家飛機製造商還暫時關閉了其在基輔的辦公室，並暫停了其莫斯科培訓基地的業務。波音公司告訴客戶，他們可能會面臨向其在俄羅斯和烏克蘭的設計中心提出的飛機維修和保養請求的潛在延遲。

空客公司表示，已停止向其在俄羅斯的客戶提供支持服務，以回應歐盟施加的國際制裁。空客公司還根據新的限制措施，停止向俄羅斯的航空公司供應其飛機的零部件。空客公司在俄羅斯的運營商包括該國最大的三家公司：國家旗艦航空公司俄羅斯航空公司、S7航空公司和俄羅斯航空公司。

世界各地的航空公司正在改變航線和取消航班，以避開俄羅斯領空，這些變化將延長旅行時間，並提高那些開始從新冠疫情的痛苦中反彈的航空公司的成本。美國的航空公司沒有運營飛往俄羅斯的直達航班，但美聯航控股公司表示，將停止飛往印度的航線上的俄羅斯航班。美國航空集團和達美航空也表示，它們將避開俄羅斯領空。

諮詢業：

總部位於都柏林的國際諮詢公司埃森哲周四砍掉了其在俄羅斯的全部2300人的業務，而麥肯錫和波士頓諮詢集團則採取行動，暫停在俄羅斯的所有客戶工作，因為世界上最大的專業服務集團加入了西方公司逃離該國的行列。在普京入侵烏克蘭的幾天後，麥肯錫和波士頓諮詢集團曾表示，它們不會為俄羅斯政府實體工作，但沒有放棄其他客戶，包括該國的國有集團。

隨後，麥肯錫在周四表示，將立即停止為俄羅斯國有實體的工作，一旦其他項目結束，將暫停那裡的所有客戶工作。該公司在俄羅斯僱傭有超過400名分析員。在俄羅斯也有約400名員工的波士頓諮詢集團當天也宣布，將暫停與俄羅斯客戶的合作，但會保留在那裡的員工。一位知情人士說，他們將有機會調到俄羅斯以外的地方，或從事內部項目或為非俄羅斯客戶工作。

周三晚上，德勤成為四大會計師事務所中第一個表示，正在審查其在俄羅斯的存在的公司。另一家四大會計師事務所的一位知情人士說，該公司可能準備在幾天內宣布退出。然而，另一家公司的一位內部人士說，他們可能需要幾周甚至幾個月的時間才能切斷與俄羅斯成員公司的聯繫。

消費品業：

斯米爾諾夫伏特加和吉尼斯啤酒製造商帝亞吉歐（Diageo）已暫停向烏克蘭和俄羅斯出口，稱此舉符合其員工的最佳利益。

能源業：

英國能源巨頭英國石油公司（BP ）表示，將退出其在俄羅斯政府控制的石油生產商俄羅斯石油公司（Rosneft）近20%的股份，此舉是在英國官員施壓要求其卸下所持股份之後。該公司約有三分之一的石油和天然氣生產依賴俄羅斯石油公司，此舉將面臨高達250億美元的潛在損失。目前還不清楚英國石油公司將如何退出其股份。

埃克森美孚公司(Exxon Mobil)表示，在烏克蘭受到攻擊後，它正在停止在俄羅斯的一個價值數十億美元的石油和天然氣項目的運作，並不會在該國進行進一步投資。這家美國石油巨頭表示，正準備關閉位於俄羅斯遠東地區的大型薩哈林島開發項目的生產。埃克森公司擁有該項目30%的股份，同時還有俄羅斯石油公司、日本的Sodeco公司和印度的ONGC Videsh公司。埃克森美孚表示，正在採取措施退出該財團。

殼牌公司表示，將退出與俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom）的合資企業，並結束參與其幫助融資的北溪2號天然氣管道項目。

媒體業：

一些好萊塢最大的電影製片廠，包括華特迪士尼公司和華納兄弟公司，正在推遲在俄羅斯發行備受期待的電影，以應對烏克蘭的入侵。

奈飛公司(Netflix Inc.)表示，沒有計畫在該國的服務中增加任何俄羅斯頻道，儘管有規定要求這個流媒體巨頭播放幾個俄羅斯國營廣播公司的節目。據一位熟悉此事的人士稱，該公司一年多前才在俄羅斯推出服務，12月被告知必須遵守一項新規定，分發多達20個當地新聞、體育和娛樂頻道。

世界摔跤娛樂公司（WWE）表示，將結束與俄羅斯廣播公司Match的合作，並關閉俄羅斯的WWE網絡。

零售業：

瑞典宜家家居（IKEA）正在關閉其在俄羅斯的所有門店，停止在該國的生產，並停止與俄羅斯和白俄羅斯的所有進出口業務。宜家品牌所有者英特宜家集團和商場所有者/經營者Ingka Holding BV在一份聯合聲明中說，烏克蘭的戰爭已經對人產生了巨大的影響，並且還導致供應鏈和貿易條件的嚴重中斷。

耐克公司表示，將暫時關閉它在俄羅斯擁有和經營的商店，理由是管理其業務的挑戰越來越大。這家運動鞋巨頭表示，它將通過繼續支付工資來支持其員工。根據該公司的網站，在俄羅斯有大約116家耐克商店。

H&M所有者H&M Hennes & Mauritz AB表示，將暫時暫停在俄羅斯的所有銷售。這家瑞典時尚零售商在全球擁有約4800家門店，其中約170家在俄羅斯。該國是H&M的第六大市場，在最近一個季度占集團銷售額的3.6%。

零售商T.J. Maxx的母公司表示，計畫放棄其俄羅斯非價格零售連鎖店Familia。TJX Cos.在2019年為Familia的25%股份支付了2.25億美元，該公司表示此舉可能會造成損失。

運輸和物流業：

聯邦快遞公司(FedEx)和聯合包裹運送服務公司(UPS)在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，已經暫停向該國發貨。這兩家總部設在美國的航運巨頭早些時候已經切斷了進出烏克蘭的貨物，並正在為其俄羅斯業務準備應急計畫。現在，這兩家公司已經暫時停止運送前往俄羅斯的貨物。

UPS表示，在前往俄羅斯和烏克蘭的途中，如果可能的話，包裹將被免費退回給發件人。“我們的重點是我們員工的安全，提供持續的服務，並盡量減少對我們客戶的干擾，”UPS在其網站上的服務提示中說：“UPS繼續密切關注這一情況，並將在可行和安全的情況下儘快恢復服務。”

FedEx在其網站上發布了類似的服務提示。FedEx說：“我們正在密切關注這一情況，並制定了應急計畫。”

世界最大的集裝箱船運營商A.P.穆勒-馬士基集團和地中海航運公司表示，它們將暫時停止對俄羅斯港口的服務，包括那些遠離烏克蘭衝突的港口。馬士基集團表示，鑒於對俄羅斯實施的制裁，它正在停止預訂。馬士基集團和地中海航運公司表示，它們將繼續運送食品進出俄羅斯。

科技業：

蘋果公司已經停止在俄羅斯銷售iPhone和其他產品，暫停了在該國的所有銷售，並停止了對其俄羅斯銷售渠道的所有出口。這家科技巨頭表示，它正在支持人道主義工作，為難民提供援助並支持其在該地區的團隊。

三星公司周五宣布，暫停向俄羅斯運送其所有產品。“由於目前的地緣政治發展，對俄羅斯的發貨已經暫停，”一位不願透露姓名的三星代表通過三星的通用公關電子郵件地址發表了一份聲明。聲明稱：“我們繼續積極監測這一複雜局勢，以確定我們的下一步行動。”

克林姆林宮的宣傳機構“今日俄羅斯”和“俄羅斯衛星通訊社”的應用程序在俄羅斯以外的地區不再可以通過蘋果的應用程序商店下載。這家科技巨頭的Apple Pay在俄羅斯受到限制，它還在烏克蘭禁用了其地圖上的交通和實時事件。值得一提的是，蘋果退出俄羅斯後，其地圖服務中克里米亞重新回到了烏克蘭境內。

谷歌已經暫停了在俄羅斯的所有廣告，此舉是在該國通信審查員指責該公司的YouTube視頻服務散布錯誤信息和煽動抗議活動後不久發生的。該任務涵蓋了俄羅斯的YouTube、搜索和展示營銷。谷歌還封鎖了整個歐洲對 “今日俄羅斯”和“俄羅斯衛星通訊社”的訪問，以遵守歐盟的制裁令。

谷歌公司說：“鑒於這種特殊情況，我們正在暫停谷歌在俄羅斯的廣告。情況正在迅速發展，我們將繼續在適當的時候分享最新信息。谷歌也已經開始阻止與衝突有關的、試圖利用局勢的廣告，並暫停了俄羅斯國家資助的媒體在其平台上的貨幣化。”

隨着俄羅斯周五立法以“打擊虛假新聞”的名義向媒體從業人員施壓，一系列的外國媒體也相繼宣布退出在該國的運作。以上僅是近日來在各行各業中不同國家退出或暫停在俄羅斯市場運營企業的不完全統計。