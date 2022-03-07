俄羅斯攻烏克蘭癱瘓黑海航運
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烏克蘭的所有出海港口，都位於可通往地中海的黑海沿岸。俄羅斯圍攻烏克蘭現已造成黑海航運癱瘓。儘管，從全球集裝箱貿易總量而言，黑海區域的航運比重僅為1%。但在區域層次，當前狀況對俄羅斯和烏克蘭兩國的貿易夥伴都造成巨大衝擊。目前的局面，似乎連俄羅斯都沒有很好準備。而中國遠洋船企未來的海上活動引發關注。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄在本周一節目中的最新話題。
本台RFI法文網2022年03月07日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新報道指，俄羅斯出兵烏克蘭癱瘓黑海航運。本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Ukraine - Russie: la grande panne logistique]。中文可譯為[烏克蘭 - 俄羅斯：大的後勤的故障]。下面予以介紹，供參考。
據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）周一刊出的這篇專欄報導，黑海航運被凍結，影響烏克蘭生產的多種原材料的出口，對俄羅斯的波及面也越來越廣。
黑海海運貿易越來越難 -
對那些與俄羅斯和烏克蘭開展海上貿易的人而言，平衡越來越難解決。實際上，很少有船隻得以靠近黑海上的交戰區。就算船隻抵達，強加的保險金就能足以望而卻步，每個集裝箱的保險費可提高到數百美元。在海運業知名的馬士基經紀（MAERSK BROKER）的一名分析師認為，鑒於去年的利潤，大船東冒險租船會一無所獲。
烏克蘭原材料出口暫停 -
烏克蘭的穀物和鐵礦出口現已停止。烏克蘭港口的出貨能力如今已停頓。這迫使企業相繼不再停靠俄羅斯控制下的港口。出於政治原因，多家企業還就此把俄羅斯港口也排除在外。比如：馬士基經紀（MAERSK BROKER）已不再停靠波羅的海的俄羅斯港口聖彼得堡(Saint-Pétersbourg)和加里寧格勒(Kaliningrad)。
黑海的航運量僅佔全球集裝箱貿易總量的1%，這並不多。但在次區內，對烏克蘭與俄羅斯的貿易夥伴衝擊巨大。穀物已不再可以通過敖德薩(Odessa)出港。鐵礦也不再可以經尤日內（Yuzhne）中轉。海運的成本未來還可能會影響到，在土耳其和羅馬尼亞的黑海港口的停靠。目前，一些船隻已經改道。
俄羅斯以路上運輸因應 -
俄羅斯目前似乎仍找到了通過繞道出口煤炭、鋼、鋁、石油和天然氣的途徑與方式。一些原材料是通過鐵路運往亞洲。但這將持續到何時? 泰國、菲律賓和日本等，亞洲的一些進口商可能會放棄從俄羅斯進貨，以避免轉賬時懊悔。供應鏈的重組似乎不可避免，對眾多國家，尤其是非洲大陸上的農業原材料進口國而言，它們將也是烏克蘭與俄羅斯港口被封的附帶受害者。
中國遠洋船企受到關注 -
從事國際港口和海上後勤應用研究的Sefacil基金會，其總部位於法國北部著名港口城市勒阿弗爾（Le Havre）。這個基金會的一名海運專家認為，當前最大的未知數是中國對俄羅斯原材料的吸收能力。
報道還提到，簡稱“中遠”集團（COSCO）的中國主要海運企業，也是全球第四大航運公司，對其未來的海上業務，目前仍然很含糊。
.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.