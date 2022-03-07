俄羅斯攻烏克蘭癱瘓黑海航運

地緣政治 / 烏克蘭戰事

烏克蘭的所有出海港口，都位於可通往地中海的黑海沿岸。俄羅斯圍攻烏克蘭現已造成黑海航運癱瘓。儘管，從全球集裝箱貿易總量而言，黑海區域的航運比重僅為1%。但在區域層次，當前狀況對俄羅斯和烏克蘭兩國的貿易夥伴都造成巨大衝擊。目前的局面，似乎連俄羅斯都沒有很好準備。而中國遠洋船企未來的海上活動引發關注。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄在本周一節目中的最新話題。

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本台RFI法文網2022年03月07日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新報道指，俄羅斯出兵烏克蘭癱瘓黑海航運。本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Ukraine - Russie: la grande panne logistique]。中文可譯為[烏克蘭 - 俄羅斯：大的後勤的故障]。下面予以介紹，供參考。

RFI Image Archive / Les assureurs ont augmenté le coût de la couverture des navires marchands traversant la mer Noire, ajoutant à la flambée des tarifs de transport de marchandises à travers la région pour les navires prêts à naviguer après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Image d'illustration) REUTERS - Amr Abdallah Dalsh / RFI Image Archive

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）周一刊出的這篇專欄報導，黑海航運被凍結，影響烏克蘭生產的多種原材料的出口，對俄羅斯的波及面也越來越廣。

黑海海運貿易越來越難 -

對那些與俄羅斯和烏克蘭開展海上貿易的人而言，平衡越來越難解決。實際上，很少有船隻得以靠近黑海上的交戰區。就算船隻抵達，強加的保險金就能足以望而卻步，每個集裝箱的保險費可提高到數百美元。在海運業知名的馬士基經紀（MAERSK BROKER）的一名分析師認為，鑒於去年的利潤，大船東冒險租船會一無所獲。

RFI Carte Archive / Ukraine-Russie: la grande panne logistique. Ici, carte de l'Ukraine le 6 mars 2022 à 19 heures TU. (illustration) © RFI Carte

烏克蘭原材料出口暫停 -

烏克蘭的穀物和鐵礦出口現已停止。烏克蘭港口的出貨能力如今已停頓。這迫使企業相繼不再停靠俄羅斯控制下的港口。出於政治原因，多家企業還就此把俄羅斯港口也排除在外。比如：馬士基經紀（MAERSK BROKER）已不再停靠波羅的海的俄羅斯港口聖彼得堡(Saint-Pétersbourg)和加里寧格勒(Kaliningrad)。

RFI Image Archive / this handout photo released by Russian Defense Ministry Press Service on Thursday, Feb. 10, 2022, The Russian navy's amphibious assault ship Kaliningrad sails into the Sevastopol harbor in Crimea. The Russian navy has sent six amphibious assault ships into the Black Sea as part of a buildup of forces near Ukraine that stoked Western fears of an invasion. （illustration) © AP - Russian Defense Ministry Press Service / RFI Image Archive

黑海的航運量僅佔全球集裝箱貿易總量的1%，這並不多。但在次區內，對烏克蘭與俄羅斯的貿易夥伴衝擊巨大。穀物已不再可以通過敖德薩(Odessa)出港。鐵礦也不再可以經尤日內（Yuzhne）中轉。海運的成本未來還可能會影響到，在土耳其和羅馬尼亞的黑海港口的停靠。目前，一些船隻已經改道。

俄羅斯以路上運輸因應 -

俄羅斯目前似乎仍找到了通過繞道出口煤炭、鋼、鋁、石油和天然氣的途徑與方式。一些原材料是通過鐵路運往亞洲。但這將持續到何時? 泰國、菲律賓和日本等，亞洲的一些進口商可能會放棄從俄羅斯進貨，以避免轉賬時懊悔。供應鏈的重組似乎不可避免，對眾多國家，尤其是非洲大陸上的農業原材料進口國而言，它們將也是烏克蘭與俄羅斯港口被封的附帶受害者。

中國遠洋船企受到關注 -

從事國際港口和海上後勤應用研究的Sefacil基金會，其總部位於法國北部著名港口城市勒阿弗爾（Le Havre）。這個基金會的一名海運專家認為，當前最大的未知數是中國對俄羅斯原材料的吸收能力。

RFI Image Archive / Pour la Fondation Sefacil, la principale inconnue reste à ce jour, la capacité d’absorption par la Chine des matières premières russes invendues. Ici, le géant du transport maritime chinois COSCO qui possède 7,5% de la flotte mondiale de supertankers. (illustration) REUTERS - Rodrigo Garrido / RFI Image Archive

報道還提到，簡稱“中遠”集團（COSCO）的中國主要海運企業，也是全球第四大航運公司，對其未來的海上業務，目前仍然很含糊。

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.