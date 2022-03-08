俄羅斯對烏克蘭的戰爭導致稀有金屬價格飛漲國際市場憂心忡忡

國際金屬市場

俄羅斯對烏克蘭的戰爭衝擊全球商品市場，隨着俄烏衝突持續，油價飆升和對供應的擔憂擾亂了原材料市場，鎳、銅、鋁、鋅、錫直線跳水，升至歷史新高。由於投資者憂心俄羅斯的鎳無法出口，國際鎳價漲破10萬美元，倫敦金屬交易所開始暫停鎳交易。

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作為不鏽鋼及電動車電池原料的鎳，具有良好的可塑性、耐腐蝕性、磁性、可焊性，廣泛用於不鏽鋼、鎳基合金、電鍍和新能源汽車電池等生產領域。俄羅斯是世界第三大鎳金屬生產國。周二鎳的價格每噸一度漲至10萬1365美元，漲幅高達111%，後來回落到8萬2195美元。

周二鎳價創下每噸10萬1365美元的歷史天價，幾乎是2007年高點的兩倍。倫敦金屬交易所發布的新聞稿表示：“3個月期鎳價繼續創下空前新高後，倫敦金屬交易所決定至少今日暫停鎳交易。”

倫敦金屬交易所表示，鎳品種合約停盤決定，是基於俄羅斯和烏克蘭局勢變化的影響和今天上午亞洲時段價格走勢作出。倫敦金屬交易所將考慮採取哪些額外措施，如果有的話，這些措施將基於風險管理的角度。倫敦金屬交易所的其他合約將繼續正常交易，但將受到密切關注。下一步，倫敦金屬交易所將積極規畫鎳市場的重新開放，並將儘快向市場公布機制。考慮到地緣政治局勢，倫敦金屬交易所可能會考慮多日停牌。

路透社指出，對俄羅斯的制裁不斷加強，且庫存不斷下降，加劇了對供應中斷的擔憂。當前，國際鎳金屬期貨價格因受到地緣政治、低庫存和金融交易因素影響，大幅、快速上漲已脫離了基本面。