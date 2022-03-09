美商務部長：違背對俄出口管制的中企將面臨懲罰

美國/中國/俄羅斯

據《紐約時報》3月8日報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在受訪時，對那些可能違背美國對俄羅斯出口管制措施的中國公司發出嚴厲警告，稱將切斷他們製造產品所需的美國設備和軟件。

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雷蒙多周二在接受該報採訪時表示，拜登政府可以“基本上關閉”中芯國際或任何藐視美國制裁、繼續向俄羅斯供應芯片和其他先進技術的中國公司。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國、歐盟和多國政府對俄採取了全面的制裁和出口管制。這些出口管制措施禁止向俄羅斯和白俄羅斯出售一系列的高科技產品，包括先進的半導體產品。報導指出，美國的出口管製法律不僅適用於美國公司，而且適用於世界上任何使用美國軟件或技術製造其產品的公司，其中包括許多中國公司。

近年來，中國和俄羅斯加強了貿易關係，儘管發生了入侵事件，北京方面仍未加入譴責莫斯科的國際行列。雷蒙多在採訪中指出，中國沒有能力製造世界上最先進的半導體，而繼續向俄羅斯提供受管制產品的中國公司將面臨嚴厲的懲罰。雷蒙多稱，俄羅斯“肯定會追求其他國家，以繞過我們的制裁和出口管制。”她補充說，但如果美國發現像上海的中芯國際這樣的公司向俄羅斯出售芯片，“我們基本上可以關閉中芯國際，因為我們（可以）阻止他們使用我們的設備和軟件。”

雷蒙多表示：“他們（中國企業）有自己的利益，不向俄羅斯提供這些東西。因此，他們不是出於善意而這樣做。這對中國生產這些芯片的能力將是毀滅性的。”報導提及，新的對俄出口管制措施是美國與歐盟、澳大利亞、日本、韓國、新加坡和其他盟國及夥伴協調採取的措施，旨在阻止先進技術流向俄羅斯，以削弱俄羅斯軍隊和某些戰略部門，減弱普京入侵烏克蘭及維持其對俄羅斯控制的能力。

報導指，美國曾於2020年因涉伊朗制裁問題對中國電信巨頭華為公司採取了類似的行動，切斷了它與美國技術製造的芯片和其他電子產品的全球供應。這一措施最終使華為成功的移動和寬帶業務陷入癱瘓。