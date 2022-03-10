燃氣價格飛漲妨化肥歐洲生產

烏克蘭戰事 / 糧食安全

全球最大的結晶化肥生產商雅苒國際(Yara)，總部位於挪威首都奧斯陸。受俄羅斯進攻烏克蘭導致歐洲天然氣價格飆升的影響，雅苒國際(Yara)決定在歐洲減產。與此同時，歐盟化肥的另一重要供應國俄羅斯則有意暫停氮肥出口。

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本台RFI法文網2022年03月10日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道指出，全球最大的結晶化肥生產商雅苒國際(Yara)，因天然氣價格飛漲的影響，決定在歐洲減產。

RFI Image / Chez Aquaprimeur, ce sont des poissons rouges qui fournissent l'engrais. （illustration) Christophe Carmarans / RFI

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe]。換做中文可譯作[燃氣價格飛漲妨礙在歐洲的化肥生產]。下面予以簡介，供參考。

化肥生產成本絕對取決於燃氣價格 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導注意到，雅苒國際(Yara)沒有提供太多細節，只是宣布將暫時減少在法蘭西和意大利兩國工廠的產量，原因是天然氣價格飆升。然而，生產無機肥料的成本，90%取決於天然氣價格。雅苒國際(Yara)在法國的工廠位於北部港城勒阿弗爾（Le Havre），意大利的工廠則是位於費拉拉（Ferrara）。這家全球最大化肥生產企業在去年九月，就曾已經因相同的緣由臨時減產。

化肥價格隨烏克蘭的戰火再度飆升 -

雅苒國際(Yara)這個在歐洲兩座工廠的減產決定，只能加劇人們對化肥供應匱乏的進一步擔憂，其價格已經由於烏克蘭境內的戰事而飆升。農業界同樣擔心烏克蘭衝突的影響。俄羅斯是歐盟的氮肥重要供應源，占歐盟所需的30%。在此領域，俄羅斯也是一個不可繞越的參與方，其產量佔全球貿易的四分之一。俄羅斯減少供應，甚至中斷供應的情形，是有可能的。

莫斯科官方已經提議暫停化肥出口 -

俄羅斯工業部在一周前建議其化肥生產企業暫停出口，所提到的理由是，外國企業的“破壞”妨礙其產品的運輸。當前情況真讓已經遭受生產成本全面上漲的農業界頭疼。

化肥價格有可能影響全球糧食安全 -

在法國，2022年的化肥庫存已有保證。業界現在擔心的是2023年的化肥採購。當前情況可能會刺明年要少用化肥，但風險是，可能會看到農田的產量下跌。數月以來，雅苒國際(Yara)一直在警告說，這種價格飆升的風險，在遠期，可能會影響到全球糧食安全。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.