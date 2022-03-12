俄央行：莫斯科證券交易所下周將繼續關閉

俄羅斯/經濟/烏克蘭

俄羅斯中央銀行周六宣布，3月14日至18日莫斯科證券交易所不會恢復交易。

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俄羅斯央行還通過其網站表示，外彙市場將於當地時間周一上午10點重新開放，商品交易也將在那時恢復。至於3月21日那一周的股市操作，俄羅斯央行表示，將在晚些時候公布。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科證券交易所就一直關閉，因為美國、歐盟及其他西方盟友和夥伴對俄實施了系列制裁，俄羅斯盧布兌美元彙率暴跌至歷史最低點。

俄總統發言人佩斯科夫本周在回應自入侵烏克蘭以來該國所面臨的國際制裁時表示：“美國在對俄羅斯實施一場經濟戰，我們將極為嚴肅地研究美國禁止從俄羅斯進口能源的決定，並將根據俄羅斯的利益採取所需的措施。”佩斯科夫此話隨後在互聯網上被部分網民糾正為國際社會針對入侵烏克蘭所採取的對俄“特別經濟行動”。

美國總統拜登（Joe Biden）周五在出席民主黨黨團活動時表示：“與我們的夥伴和盟國一起，我們已經加強了對腐敗的俄羅斯億萬富翁的壓力。我們正在增加七國集團國家之間的協調，並且針對追查不義之財。你們看到這些遊艇中的一些達到450英尺長。不，我是認真的。（這些遊艇）價值數億美元，還有他們的豪華公寓。我們的全部經濟制裁和出口管制正在粉碎俄羅斯的經濟。我知道你們中的許多人都詳細地知道這一點，盧布已經失去了一半以上的價值。你們知道盧布對美元的價值是多少嗎？今天你需要200盧布才能等於1美元。”

拜登說：“莫斯科證券交易所關閉的原因很簡單。有人問我：‘那麼，它為什麼關閉？’ 因為，在過去的兩個星期里它一開門就會被解散。你聽到了嗎？ 它將被爆破。信用評級機構已將俄羅斯政府的評級降至‘垃圾’級別。而離開俄羅斯的私營企業和國際公司的名單正在一天天地增加。”

拜登指出：“不過我想說清楚。我們將確保烏克蘭有武器來抵禦入侵的俄羅斯軍隊。我們將發送金錢和糧食援助，以拯救歐洲——烏克蘭的生命。我們將張開雙臂歡迎烏克蘭難民，如果，事實上，他們一路來到（我們）這裡。當我們向烏克蘭提供這種支持時，我們將繼續與我們在歐洲的盟友站在一起，並發出一個明確無誤的信息，即我們將以一個團結的、振奮人心的北約來捍衛北約的每一寸領土。團結一致。 ”