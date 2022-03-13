俄財長：俄羅斯一半的外彙儲備因制裁被凍結，與中國的夥伴關係不僅保持還要增加

俄羅斯/中國/烏克蘭

據塔斯社報導，俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）3月13日在接受俄羅斯第一頻道採訪時說，在制裁影響下，俄羅斯一半的黃金和外彙儲備已經遭到凍結，並表示指望中國幫助抵禦制裁對該國經濟的打擊。

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西盧安諾夫在採訪中說：“（受制裁的俄羅斯外彙儲備）大約是我們這些儲備的一半。我們的（黃金和外彙）儲備總額約為6400億美元。目前，我們不能使用這些儲備中的約3000億美元。”他補充說：“俄羅斯的部分外彙儲備是以中國貨幣（人民幣）計算的。然而，西方國家現在正對中國施加壓力，以限制與中國的貿易。”

西盧安諾夫隨後說：“當然，有壓力限制我們以人民幣獲得的那些（外彙儲）備。我認為，我們與中國的夥伴關係將使我們能夠保持我們已經取得的合作，不僅保持，而且還要在西方市場正在關閉的情況下增加。”

這位俄羅斯財長重申，對俄羅斯“不友好的國家”的債務將以盧布支付。西盧安諾夫說：“但是，我再次重申，我們必須向那些對俄羅斯聯邦不友好並對外彙儲備的使用做出如此限制的國家支付的債務，正是對這些國家，我們將以盧布等值支付債務。”

同樣在當天，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在接受美國有限電視新聞網（CNN）採訪時表示，如果中國在經濟上支持俄羅斯入侵烏克蘭，“將絕對面臨後果”。

沙利文周日在接受CNN《國情咨文》節目採訪時說：“我們相信，事實上，中國在入侵發生之前就已經知道普京在計畫什麼。他們可能不知道俄羅斯（計畫）的全部內容，因為普京很有可能以欺騙歐洲人和其他人的方式對他們進行了欺騙。我們也在密切關注，看中國在多大程度上確實向俄羅斯提供了任何形式的支持、物質支持或經濟支持。” 沙利文補充說：“這是我們關心的問題，我們已經向北京傳達，我們不會袖手旁觀，允許任何國家賠償俄羅斯因經濟制裁造成的損失。”

值得一提的是，曾在葉利欽總統任內擔任俄羅斯副財長兼央行副行長的俄經濟學家阿列克薩申科(Sergey Aleksashenko)2月28日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時分析稱：“如果我們相信歐盟和美國以及七國集團成員將凍結和封鎖所有俄中央銀行的資產和賬戶，這意味着中央銀行第二天擁有的黃金（價值）是1350億美元，（這些）是保存在俄羅斯的實物黃金，以及大約600億美元的人民幣，所以就是這樣。”

阿列克薩申科說：“這意味着沒有美元，沒有歐元，而在俄羅斯對人民幣的需求非常小。此外，在這種情況下，俄中央銀行將無法出售其黃金，因為沒有一家銀行會用歐元或美元付款，而拿（黃金）換人民幣是愚蠢的。” 這種情況會有效地阻止俄央行進行日常運作，並可被視為“混合戰爭”的行為。

阿列克薩申科說：“不是美國或歐盟發動了這場戰爭。俄羅斯發動了反對文明、反對21世紀、反對整個世界的戰爭”。他說，普京長期以來一直在發動這場戰爭，直到西方被迫以懲罰性經濟措施作出回應。

阿列克薩申科指出：“如果俄羅斯想使用當前文明的工具，如果俄羅斯想使用全球化經濟、全球化世界的工具：美元、歐元、英國法律體系、美國法律體系、歐洲法律體系，俄羅斯就應該按照規則行事。”