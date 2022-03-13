非洲科技投資近五年突飛猛進

非洲經濟/科技企業

已有40年歷史的Partech，在信息與通訊科技領域，是一家國際知名的風險投資機構。該基金非洲分支Partech Africa的最新報告指出，非洲科技的生態體系繼續突飛猛進，投資在過去五年裡增長了20倍。2021年的受益國增至30多個，總金額52億美元。尼日利亞、南非、肯尼亞和埃及為四大投資流入國，至少佔80%。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique économie）本周的最新話題之一。

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RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

已有40年歷史的Partech，在信息與通訊科技領域，是一家國際知名的風險投資機構。該基金非洲分支Partech Africa的最新報告指出，非洲科技的生態體系繼續突飛猛進，投資在過去五年裡增長了20倍。2021年的受益國增至30多個，總金額52億美元。尼日利亞、南非、肯尼亞和埃及為四大投資流入國，至少佔80%。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique économie）本周的最新話題之一。

RFI Image Archive / La page d'accueil de Partech l'un des fonds d'investissements les plus connus dans la Tech mondiale. © partech / RFI Image Archive

本台RFI法文網2022年03月11日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique économie）刊出了記者夏洛特（Charlotte Cosset）的一篇最新採訪，介紹總部歐美的風險投資機構Partech，在2018年成立了其非洲分支Partech Africa。這一分支機構如今已發展成為致力於非洲初創企業的最大風險投資基金之一。這一法文專欄報導的原標題為：[La tech africaine poursuit sa croissance, selon le dernier rapport de Partech Africa]。換作中文可譯為：[Partech Africa最新報告，非洲科技延續增長]。以下予以簡介，僅供參考。

RFI Image Archive / Partech Africa : l’écosystème de la tech africaine poursuit son essor en 2021 avec 5,2 milliards de dollars de fonds levés pour plus de 700 investissements. (illustration) REUTERS - Kacper Pempel / RFI Image Archive

本台RFI專欄記者在這一報導中說，Partech Africa的共同領導之一，曾經是谷歌（Google）非洲法語區的前高層。據這一風險投資機構發布的最新報告，2021年非洲科技的生態體系已繼續呈飛躍發展，700多項投資共籌集到資金52億美元。

非洲科技投資五年裡增長20倍 -

Partech Africa的這名共同主管指出，要注意的首現現象之一是投資國家的多元化。他在接受本台RFI通訊員採訪時解釋說：剛開始這一工作時，85%的投資集中在尼日利亞、南非和肯尼亞3個非洲國家。如今增添了埃及。這四大投資流入國至少佔80%。更重要的是，科技投資的受益國數量繼續增加，從五年前的10多個，擴展到如今的30多個。這對生態體系的健康和發展而言，是重要的指標。

非洲法語區里的投資不容小覷 -

另一重要因素是，非洲英語區依然領先，但不再是唯一有吸引力的參與方。在四大投資流入國之外，其它投資有一半是在法語區國家。今年，塞內加爾排名第五，這是因為其初創公司Wave籌資創下記錄，其估價高達17億美元。讓英語系的人如夢初醒，這才意識到他們在法語區里錯過了些什麼，並開始對法語初創企業感興趣。這將有可能是一種在未來幾年得以保持的趨勢。

非洲不乏金額上億美元大交易 -

另一突出現象是，投資集中在幾個初創企業。業內人士稱之為“大宗交易”（megadeal），這是指籌資超過一億美元的初創企業。2021年有14家這樣的初創企業。它們共籌集到25億美元，佔總額的一半。其中12家是金融科技企業（fintech）。

RFI Image Archive / Partech Africa : La tech africaine poursuit sa croissance, la diversification des secteurs d’activité des start-up grâce à la transformation numérique de domaines comme l’agriculture, la santé ou encore l’éducation. (illustration) Getty - Adam Gault / RFI Image Archive

Partech Africa指出，另外值得注意的還有，得益於數值化轉型，受益初創企業的行業多樣性，涵蓋農業、健康和教育等領域。

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.