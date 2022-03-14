對俄羅斯的金融制裁使莫斯科債務違約迫在眉睫

俄羅斯/債務違約

俄羅斯大約有價值1.17億美元債券將於3月16日本周三到期，屆時俄方需要支付債券息票，而且不允許以盧布或其他貨幣進行支付。但是上周俄羅斯總統普京已經頒布一項法令，禁止以除盧布之外的任何方式支付外債。對此惠譽評級表示，鑒於烏克蘭危機以來的局勢變化，俄羅斯債券違約“即將發生”。

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莫斯科則指責西方國家試圖通過空前制裁迫使俄羅斯陷入“人為債務違約”。俄財政部長西盧安諾夫3月14日在一份聲明中說：“凍結俄羅斯銀行和俄羅斯政府的外彙賬戶，可被視為一些國家試圖主導一場沒有實際經濟基礎的人為違約。”西盧安諾夫否認俄羅斯“無法履行”其政府債務的義務。他說，俄羅斯已經準備根據俄中央銀行在支付當天的彙率，以盧布支付債務，其中包括俄羅斯在2018年以來發行的歐元債券。

在俄羅斯總統普京於2月24日下令在烏克蘭開展"特別軍事行動"後，其6400億美元儲備大部分被西方凍結，早在3月初，俄羅斯就警告西方國家的制裁措施將會導致該國無法按約償付到期的主權債卷。這可能是俄羅斯在一個多世紀以來首次重大債務違約。

國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃稱，國際金融制裁和進口禁令極大地削弱了俄羅斯的金融前景，並可能導致其出現債務違約。格奧爾基耶娃周日在哥倫比亞廣播公司的“面對國家”節目中表示：“在償還債務方面，我可以這樣說：我們不再認為俄羅斯違約是[一個]不可能發生的事件。俄羅斯有足夠的錢來償還其債務，但無法獲得這些錢。”

她表示，如果俄羅斯發生違約，她並不擔心國際金融動蕩，她認為稱銀行對俄羅斯的風險敞口“並不具有系統重要性”。她說，她更擔心的是歐洲的難民危機以及依賴從該地區進口能源和小麥的國家的價格上漲等後果。