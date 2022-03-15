沙特據報考慮對華部分石油貿易使用人民幣計價

沙特/中國/經貿

據《華爾街日報》3月15日報導，熟悉此事的消息人士說，沙特正在與中國政府積極談判，以人民幣為其向中國出售的部分石油計價，此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌着世界第一大原油出口國再次向亞洲轉向。該報另在周一報導，沙特阿拉伯已邀請中國國家主席習近平在四月初開始的齋月結束之後訪問利雅得。

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報導稱，據熟悉此事的消息人士透露，沙特與中國就人民幣計價的石油合同進行的談判已經斷斷續續地進行了六年，但今年卻加速了談判進程，因為沙特方面對美國幾十年來為保衛該國所做的安全承諾越來越不滿意。沙特對美國不支持他們干預也門內戰，以及對拜登政府試圖重返“伊朗核協議”感到憤怒。沙特官員表示，他們對美國去年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

報導指，中國購買了沙特出口的25%以上的石油。如果以人民幣計價，這些銷售將提升中國貨幣的地位。沙特人還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的“石油元”（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的計價模式。

對於沙特來說，即使其每天大約620萬桶的原油出口中的一部分以美元以外的其他貨幣計價，也將是一個巨大的轉變。全球石油銷售的大部分，大約80%是以美元結算的，而且自1974年以來，沙特人完全以美元進行石油交易，當時與尼克松政府達成的交易包括對沙特王國的安全保證。

報導提及，中國在2018年推出了人民幣計價的石油合同，作為其努力使人民幣國際化一部分，但它們並沒有對美元在石油市場的主導地位產生影響。對北京來說，使用美元已經成為一種危險，美國因其核計畫而對伊朗實施的制裁和因烏克蘭入侵而對俄羅斯實施的制裁都凸顯了這一點。

報導稱，中國已經加強了對沙特領導層的追求。近年來，中國幫助沙特建造了自己的彈道導彈，就核計畫提供諮詢，並開始投資王儲穆罕默德·本·薩勒曼所看重的項目，即沙特未來特大城市Neom計畫。

據該報周一報導，沙特阿拉伯已邀請中國國家主席習近平在四月初開始的齋月結束之後訪問利雅得。這或將成為自新冠疫情爆發以來習近平的首次國外旅行。其中一位消息人士說，利雅得正計畫複製2017年時任美國總統特朗普首次出國訪問時給予他的熱情接待。

該報引述一位沙特官員的話說：“王儲和習近平是親密的朋友，都明白加強關係的潛力巨大。”該官員補充稱，這不僅僅是“他們向我們購買石油，我們向他們購買武器。”中國外交部發言人趙立堅周二在記者會上回答中方是否已接到邀請時表示：“我沒有可以提供的消息。”

報導指出，在拜登政府上台後，沙特與美國的關係已經惡化，拜登曾在2020年的競選中說，沙特記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年遭利雅得當局殘忍殺害，沙特應該成為一個國際“賤民”。美國情報部門稱，穆罕默德王儲下令殺害卡舒吉，他本人則拒絕參加拜登和沙特統治者薩勒曼國王上個月的通話。

報導稱，相比之下，中國從沙特的石油進口在過去三十年裡不斷膨脹，與中國不斷擴大的經濟相適應。根據中國海關總署的數據，沙特是2021年中國的第一大原油供應國，每天銷售176萬桶，其次是俄羅斯，每天160萬桶。一位熟悉會談的沙特官員說：“動態已經發生了巨大的變化。美國與沙特的關係已經改變，中國是世界上最大的原油進口國，他們正在向沙特王國提供許多有利可圖的激勵措施。”該官員稱，“中國一直在向王國提供你能想象到的一切。”

一位美國高級官員稱，沙特以人民幣向中國出售石油的想法是“高度不穩定和激進的”，“不太可能”。這位官員說，過去在華盛頓和利雅得之間關係緊張時，沙特人曾提出過這個想法。

報導指出，沙特方面有可能對這一想法退縮。每天將數百萬桶石油交易從美元轉換為人民幣，可能會使沙特的經濟受到影響，因為沙特的貨幣里亞爾與美元掛鉤。穆罕默德王儲的助手們一直在警告他，如果他倉促地推進這一計畫，會造成不可預測的經濟損失。

贊成這一轉變的沙特官員認為，沙特可以利用部分人民幣收入來支付參與國內大型項目的中國承包商，這將有助於減輕與貨幣資本控制有關的一些風險。中國還可以提供激勵措施，如在沙特進行數十億美元的投資。另一位熟悉會談的官員說，人民幣計價可以讓利雅得方面對北京有更大的影響力，並有助於說服中方減少對伊朗的支持。