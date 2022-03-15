-非洲:新冠疫情兩年後酒店策略

非洲經濟 / 酒店策略

非洲大陸，在經歷了兩年之久的Covid-19新冠疫情後，酒店業把希望寄託於2022年。儘管，旅行還十分有限，但正在重新恢復。遊客開始重返非洲。就此，非洲大陸的酒店業者向法國記者談到他們的展望和策略。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique économie）03月14日本周一的最新話題。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網2022年03月14日星期一在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出了記者夏洛特（Charlotte Cosset）與非洲酒店業多名高層管理者之間的一個訪談。話題圍繞旅遊界之前的艱難處境，和對未來的樂觀態度。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Les stratégies de l'hôtellerie de l'après Covid sur le continent africain]。換作中文可譯為：[非洲大陸Covid疫情後的酒店業策略]。以下予以簡介，僅供參考。

突尼斯的蘇丹大酒店(Hôtel Le Sultan) -

本台RFI法語«非洲經濟»專欄記者在這一訪談節目中，首先介紹了第一位受訪者是突尼斯四星級蘇丹大酒店(Hôtel Le Sultan)的領導美迪(Mehdi)。這家大酒店位於海濱度假勝地哈馬馬特(Hammamet)，有271個客房與套間。這家酒店被迫歇業六個多月，而托馬斯·庫克旅行社(Thomas Cook)的倒閉可算是雪上加霜。但他獲得了一筆貸款，以維持其經營活動。

蘇丹大酒店(Hôtel Le Sultan)調整管理 -

美迪(Mehdi)接受本台RFI法廣記者採訪時解釋說，當務之急是讓酒店保持其國際標準。業主必須繼續投資用於維護和完善服務。但大翻新工程和大手筆投資得往後挪。在過去，每10年到15年會做一次大投資，用於搞大翻新工程。如今，則改為每年做些小投資，用於保持酒店的最佳條件。

蘇丹大酒店(Hôtel Le Sultan)適應變化 -

面對衛生危機，酒店業者必須予以適應。美迪（Mehdi）說，他們學着去吸引其它市場，尤其是十年前對住酒店完全沒興趣的當地市場。絕大多數得以繼續經營的酒店應感謝當地市場。酒店業者投資，把空間改為會議室，以滿足當地在周內的工作和商務逗留之需。休閑客，到周末回來的已經夠多。儘管在冬季的月份里是虧損經營，但赤字已經減少，不需要讓員工們減薪。

歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)得融資 -

在非洲擁有22家大酒店的歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)，總部設在摩洛哥經濟中心卡薩布蘭卡(Casablanca)。當前危機，這家大型酒店集團也未能倖免。在實行防疫限制措施的幾個月間，經營活動至少下降三分之二。雖然這段時期艱難，但該酒店集團爭取到國際金融公司（IFC）3600萬美元的融資。

歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)求擴大 -

歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)的總經理在接受本台RFI記者採訪時說，這筆資金如今將能使其投資和充實三家現有酒店，分別是在塞內加爾的達喀爾(Dakar)、科特迪瓦的阿比讓(Abidjan)和馬里的巴馬科(Bamako)。

RFI Image Archive / Onomo Hotels possède actuellement 22 hôtels sur le continent africain. (illustration) 存檔圖片：歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)如今在非洲有22家酒店。 © RFI Image Archive

歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)的這位高管還表示，仍就希望編織其網絡，朝前邁進，並在他們認為的一些戰略城市發起新行動，比如喀麥隆首都雅溫得(Yaoundé)。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

儘管當前大環境，歐諾莫酒店集團(Onomo Hotels)的總經理仍保持樂觀，認為未來機會很多。他祝願集團良好增長，並希望在不久的將來，擴展到加納、埃塞俄比亞或肯尼亞。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.