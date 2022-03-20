剛果(布):郵政儲蓄員工討薪

非洲經濟 / 社會就業

剛果共和國（Congo-Brazzaville）是中部非洲經濟與貨幣共同體（CEMAC）一員。該國郵政和儲蓄公司（Sopeco）有240多名員工在位於首都的公司領導機構前無限期靜坐討薪，現已超過一個月之久。他們要求支付已經拖欠了30月的工資。本台RFI通訊員來到現場做採訪，進行實地報道，並已在本周的最新一集法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）節目中播出。

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本台RFI法文網2022年03月18日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出法語通訊員發自布拉柴維爾的一篇最新實地採訪報道。剛果郵政和儲蓄公司（Sopeco-Société des postes et de l’épargne du Congo）的員工已靜坐超過一個月之久，要求結算拖欠了兩年半的工資。

RFI / Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 FMM Studio Graphique

這一法文專欄報導的原標題為：[Congo : à Brazzaville, les agents des postes postulent 30 mois d'arriérés de salaire]。換作中文可譯為：[剛果-布拉柴維爾，郵政員工討30個月的拖欠工資]。以下予以簡介，僅供參考。

討薪員工不容易 -

據本台RFI通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）發自布拉柴維爾（Brazzaville）的採訪報道，在剛果郵政和儲蓄公司（Sopeco）的院子內，員工們一個多月以來在討薪，並要求改善工作條件。一名表情氣憤的女支持者接受採訪指出，必須說的是，員工們所正在遭受的苦難並不容易。2022年至今還沒有拿到一分錢的工資。

工會看到了問題 -

剛果郵政和儲蓄公司（Sopeco）的跨工會（Intersyndicale）發言人Steal指出，過去四年中，拖欠了30個月工資。工會代表認為，公司確實存在管理問題，也有對人力資源的管理。工會還注意到，作法上的獨裁。既沒有領導力，也缺乏遠見。

討薪者處境艱難 -

郵遞員工會（le postier）書記Ngami指出，剛果郵政和儲蓄公司（Sopeco）的員工們失去了他們的尊嚴。有人失去了住所，另有人失去了家庭，孩子們受教育的權利不再能夠得以保證。這就是一家之主被拖欠工資30個月後的處境。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

企業現狀很棘手 -

本台RFI法文報道說，據剛果郵政和儲蓄公司（Sopeco）領導層內的一個消息渠道，該企業當前處境棘手，超出人們的想象。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.