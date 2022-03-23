俄外長承認俄國內對西方制裁的規模出乎意外

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據俄羅斯《生意人報》3月23日報導，俄外交部長拉夫羅夫當天在莫斯科國際關係學院參加研討會時，就全面入侵烏克蘭後俄羅斯所遭受的國際社會系列制裁表示，沒有人預料到西方會扣押俄羅斯中央銀行儲存在海外的外彙儲備。他重申，西方國家扣押俄央行價值3000億美元的外彙儲備是“盜竊”行為。

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拉夫羅夫周三向其母校莫斯科國際關係學院的師生們表示：“當中央銀行的儲備金（被凍結）時，預測西方可能實施何種制裁的人根本沒有想到（這一可能）”。他重申，西方國家採取的這一制裁是“盜竊”行為。

拉夫羅夫稱：“必須使俄羅斯永遠不再依賴來自國外的供應”。但他補充說，“如果他們願意”，莫斯科將在未來“準備好與西方合作”。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天召開記者會就這一決定表示：“隨着俄羅斯軍隊對基輔和其他烏克蘭城市發動攻擊，我們決心繼續對俄羅斯施加代價，進一步將俄羅斯從國際金融體系和我們的經濟中孤立出來。”

馮德萊恩指出：“我們將阻止普京使用他的戰爭資金。我們將使俄羅斯中央銀行的資產癱瘓。這將凍結其交易。而且它將使中央銀行無法清算其資產。最後，我們將努力禁止俄羅斯寡頭在我們的市場上使用其金融資產。所有這些措施將大大損害普京為其戰爭融資的能力。它們將對（俄羅斯）經濟產生侵蝕性影響。”

馮德萊恩在當時強調：“普京走上了一條旨在摧毀烏克蘭的道路，但他所做的，其實也是在摧毀他自己國家的未來。”

曾擔任俄羅斯副財長兼央行副行長的經濟學家阿列克薩申科(Sergey Aleksashenko)2月28日在受訪時分析稱：“如果我們相信歐盟和美國以及七國集團成員將凍結和封鎖所有俄羅斯中央銀行的資產和賬戶，這意味着中央銀行第二天擁有的黃金（價值）是1350億美元，（這些）是保存在俄羅斯的實物黃金，以及大約600億美元的人民幣，所以就是這樣。”

阿列克薩申科說：“這意味着沒有美元，沒有歐元，而在俄羅斯對人民幣的需求非常小。此外，在這種情況下，俄中央銀行將無法出售其黃金，因為沒有一家銀行會用歐元或美元付款，而拿（黃金）換人民幣是愚蠢的。”