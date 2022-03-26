烏克蘭熱戰擡高非洲肥料價格

農業生產 / 原材料

俄羅斯攻打烏克蘭導致非洲進口化肥的價格飆升，尿素價格已經翻了好幾倍。因為，俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭都是非洲大陸化肥的最大供應國。非洲能否克服肥料短缺？就此，本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）在本周的最新一集節目中探討了這一話題，並播出了對數名法國業內人士的訪談錄音片段。法國業內人士認為，今年有必要國家干預。

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本台RFI法文網2022年03月25日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie），刊出了記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一篇最新採訪報道，焦點圍繞烏克蘭戰爭致非洲的進口化肥價格暴漲，未來可能在一些地區引發糧食危機。這一法文專欄報導的原標題為：[Peut-on pallier le manque d’engrais en Afrique?]。 換作中文可譯作：[我們可否克服在非洲缺少肥料？]。以下予以簡介，僅供參考。

RFI Image Archive / AFRIQUE ÉCONOMIE : Peut-on pallier le manque d’engrais en Afrique? Ici, dans le comté de Kericho au Kenya, Evaline Cebe, 35 ans, cueille des feuilles de thé (illustration). Getty Images - Tuul & Bruno Morandi / RFI Image Archive

本台RFI法語«非洲經濟»專欄記者在這一節目中，就非洲化肥價格當前飆升，分別採訪了Afriqom事務所一名諳熟非洲肥料市場的顧問和專家，和法國Dratigus Development企業戰略事務所的總裁。

RFI / Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 FMM Studio Graphique

這一報道介紹說，俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭都是非洲大陸化肥的最主要供應國。如今，非洲國家和它們的發展夥伴們擔心，未來非洲的某些地區可能會爆發持續數年的糧食危機。如何應對這種風險？能否以本地肥料取代進口化肥？

非洲農民不再有能力購買進口化肥 -

非洲農民今年是否應該棄用化肥？這一問題隨着氮肥價格在全球市場暴漲而被提了出來，主因是烏克蘭戰爭。以氨（ammoniac）為基礎生產的尿素或氮肥（urée）為例，價格已經翻了8倍，達到每噸一千美元。結果是農民不再有購買能力。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

Afriqom事務所的一名非洲肥料市場顧問和專家表示，如今，大體上是一噸化肥相當於生產十五噸至二十噸的糧食顆粒。小麥或玉米。如果不進口——人們看到西非的缺口100萬噸，那麼會自動缺少2000萬噸糧食顆粒。算法很簡單，以小麥的每噸價格來計算，一百萬噸化肥所需的預算。如果是進口糧食顆粒，則需5至6倍。

本地有機肥是否能夠替代進口肥料 -

即刻的解決辦法不是來自非洲的肥料生產者。因為尤其是尼日利亞人正在利用高價的天賜之機，向巴西和歐洲出售一部分他們生產的氮肥。至於是否能夠用有機肥代替化肥？這種肥料的生產是以鄉下的農業廢料。

非洲有機肥的工業化生產提上議程 -

Dratigus Development企業戰略事務所的總裁認為，無論是在加納，還是布基納法索或者剛果（金），有機物都越來越讓企業感興趣，但這一行業才剛剛起步。他表示，在談論工業化之前，當地的這種技能已經存在了數千年之久，但僅僅是每位農民，或每個小經營者少量地使用或製造這些有機肥料。現在，如何達到工業化的規模？需要有效的公共政策，以鼓勵那些有雄心在未來十年裡創建有機肥工廠的企業家。

業內人士認為今年有必要國家干預 -

在短期內，為了確保今年西非種植作物的收成，國家的干預將是必要的。區域的或非洲的開發銀行，比如西非開發銀行（BOAD）或非洲開發銀行（ADB）擁有購買化肥的信貸額度。應該緊急動員它們資助穀物未來的收成季。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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