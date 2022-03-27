歐美製裁俄羅斯帶起全球鋼價

烏克蘭危機 / 原材料

俄羅斯和烏克蘭都是重要的鋼材供應商，尤其是出售給鋼鐵冶金業者進行軋制的半成品。如今，供應中斷影響歐洲，導致全球價格攀升。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在最近一集節目中的討論主題。

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本台RFI法文網2022年03月25日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新報道。在制裁俄羅斯的框架內，歐盟於3月中旬禁止進口俄羅斯鋼材。據歐盟委員會的聲明，這一措施針對着俄羅斯33億歐元的收入。鋼材價格更是應聲而起。

RFI Image / Russie et Ukraine sont des fournisseurs importants d’acier, en particulier de produits semi-finis vendus aux sidérurgistes pour être laminés. Ici, Acier débité à Pennsylvania Steel. (illustration) RFI/Anne Corpet

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine]。中文可譯作[鋼材 - 價格隨烏克蘭的戰爭飛起]。下面予以介紹，供參考。

鋼材價格已經翻倍 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）03月25日星期五刊出的這篇專欄報導，自軍事干預威脅以來，軋鋼卷的價格從每噸600美元升至1400美元。而厚鋼板的價格則從每噸650美元漲到近2000美元。這不僅對建築業而言是則壞消息，對汽車工業也有影響。為了遵守期限，製造商通常寧可出高價進材料，也不願支付違約補償金。這導致市場壓力不減。

歐洲過度依賴俄羅斯 -

鋼材價格達到如此之高，這是由於烏克蘭和俄羅斯不僅出口成品，也出口鋼錠（brame）、鋼坯(billette)，甚至重達數噸的未軋鋼塊等，銷售給鋼鐵冶金業者的半成品。俄羅斯和烏克蘭兩國占這一行業貿易65%的份額，主要供應歐洲的比利時和意大利。還有，俄羅斯也生產用於製造再生鋼的直接還原鐵(DRI) 和實心鑄鐵（fonte solide）。因此，供應受到限制在各層次都能感受得到。

增加印度土耳其進口 -

但其它國家的生產能力將可能讓歐洲走出當前困局。法國礦藏和金屬戰略諮詢事務所負責人指出，如果衝突不擴散到其它國家，全球將能夠在3到6個月內擺脫對俄羅斯出口的依賴，但價格則將依然維持在高位。而俄羅斯到目前為止具有雙重優勢：生產成本低和地理位置不太遙遠。

RFI Image Archive / La guerre en Ukraine : Union Européenne a alloué des quotas supplémentaires d’importation à d’autres pays tels que l’Inde et la Turquie afin de compenser l’offre russe et ukrainienne. Ici, Tata Steel est une entreprise indienne spécialisée dans la sidérurgie. (illustration) REUTERS - Phil Noble / RFI Image Archive

本台RFI法文網報道說，在等待某些高爐增加產能的同時，歐盟給予了印度和土耳其等國更多的進口配額，以彌補俄羅斯和烏克蘭的供應缺口。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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