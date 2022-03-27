烏克蘭危機 / 原材料

歐美製裁俄羅斯帶起全球鋼價

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RFI Image Archive / Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine. Ici, une vue de l’usine Interpipe Steel à Dnipro en Ukraine vidée de ses employés, le 10 mars 2022. La livraison de conduites de gaz en acier aux compagnies pétrolières du Texas et de roues de chemin de fer aux opérateurs européens de trains à grande vitesse a été suspendue. (illustration)
RFI Image Archive / Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine. Ici, une vue de l’usine Interpipe Steel à Dnipro en Ukraine vidée de ses employés, le 10 mars 2022. La livraison de conduites de gaz en acier aux compagnies pétrolières du Texas et de roues de chemin de fer aux opérateurs européens de trains à grande vitesse a été suspendue. (illustration) © AP - Eugene Sabadyr / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分鐘

俄羅斯和烏克蘭都是重要的鋼材供應商，尤其是出售給鋼鐵冶金業者進行軋制的半成品。如今，供應中斷影響歐洲，導致全球價格攀升。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在最近一集節目中的討論主題。

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本台RFI法文網2022年03月25日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新報道。在制裁俄羅斯的框架內，歐盟於3月中旬禁止進口俄羅斯鋼材。據歐盟委員會的聲明，這一措施針對着俄羅斯33億歐元的收入。鋼材價格更是應聲而起。

Image RFI - Acier
RFI Image / Russie et Ukraine sont des fournisseurs importants d’acier, en particulier de produits semi-finis vendus aux sidérurgistes pour être laminés. Ici, Acier débité à Pennsylvania Steel. (illustration) RFI/Anne Corpet

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine]。中文可譯作[鋼材 - 價格隨烏克蘭的戰爭飛起]。下面予以介紹，供參考。

鋼材價格已經翻倍 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）03月25日星期五刊出的這篇專欄報導，自軍事干預威脅以來，軋鋼卷的價格從每噸600美元升至1400美元。而厚鋼板的價格則從每噸650美元漲到近2000美元。這不僅對建築業而言是則壞消息，對汽車工業也有影響。為了遵守期限，製造商通常寧可出高價進材料，也不願支付違約補償金。這導致市場壓力不減。

歐洲過度依賴俄羅斯 -

鋼材價格達到如此之高，這是由於烏克蘭和俄羅斯不僅出口成品，也出口鋼錠（brame）、鋼坯(billette)，甚至重達數噸的未軋鋼塊等，銷售給鋼鐵冶金業者的半成品。俄羅斯和烏克蘭兩國占這一行業貿易65%的份額，主要供應歐洲的比利時和意大利。還有，俄羅斯也生產用於製造再生鋼的直接還原鐵(DRI) 和實心鑄鐵（fonte solide）。因此，供應受到限制在各層次都能感受得到。

增加印度土耳其進口 -

但其它國家的生產能力將可能讓歐洲走出當前困局。法國礦藏和金屬戰略諮詢事務所負責人指出，如果衝突不擴散到其它國家，全球將能夠在3到6個月內擺脫對俄羅斯出口的依賴，但價格則將依然維持在高位。而俄羅斯到目前為止具有雙重優勢：生產成本低和地理位置不太遙遠。

Image RFI - Steel
RFI Image Archive / La guerre en Ukraine : Union Européenne a alloué des quotas supplémentaires d’importation à d’autres pays tels que l’Inde et la Turquie afin de compenser l’offre russe et ukrainienne. Ici, Tata Steel est une entreprise indienne spécialisée dans la sidérurgie. (illustration) REUTERS - Phil Noble / RFI Image Archive

本台RFI法文網報道說，在等待某些高爐增加產能的同時，歐盟給予了印度和土耳其等國更多的進口配額，以彌補俄羅斯和烏克蘭的供應缺口。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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