烏克蘭戰爭下食糖價格有壓力

原材料 / 生活必需品

食糖是民生必需品之一。烏克蘭戰事的中期影響將可能導致糖價升高，原因是由於能源和肥料價格攀升所致。巴西上周開始收割甘蔗，今年預期增產2500萬噸。但其使用的肥料，有25%來自俄羅斯。歐洲甜菜種植者的情況類似。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期節目的關注焦點。

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本台RFI法文網2022年04月08日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道指出，全球食糖市場在過去幾個月來都表現的不錯。但在烏克蘭戰爭背景下，石油價格和肥料價格的攀升將對這一行業造成眾多影響。食糖的價格在中期面臨壓力。

RFI Image / La récolte brésilienne de canne à sucre qui vient de débuter la semaine dernière s’annonce par ailleurs prometteuse : 550 millions de tonnes, selon les estimations, contre 525 en 2021. Ici, l'usine de Bois Rouge reçoit et extrait le sucre de l'ensemble des cannes récoltées sur la côte-au-vent de Saint-Denis à Sainte-Rose. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Guerre en Ukraine: le marché du sucre en sursis]。換做中文可譯作[烏克蘭戰爭:糖市場處於緩期]。下面予以簡介，供參考。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le marché du sucre en sursis. Ici, une récolte de canne à sucre. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導指出，對消費者而言的好消息是，烏克蘭戰爭尚未造成食糖價格飆升。但在中期，對這一行業的波及眾多。原因尤其是肥料價格上漲。

全球食糖供應暫時穩定 -

在過去幾個月，全球食糖市場表現甚佳。烏克蘭戰爭還沒有造成重大影響。烏克蘭的食糖產量確實可以忽略，所以對市場影響很小。俄羅斯方面則是自給自足，應該不會受到商業貿易動蕩損傷。

RFI Image / Brésil : la récolte de canne à sucre qui vient de débuter la semaine dernière. Ici, Ferme de l' Usine Moema, dans l' Etat de Sao Paulo, machine à couper la canne à sucre. (illustration) © RFI / A.Gasnier

巴西甘蔗上周豐收，預計收成5億5千萬噸，而去年則為5億2千5百萬噸。鑒於當前石油價格，巴西甘蔗過半將被用於生產乙醇。但食糖產量預計仍應超過2021年。

肥料成本壓力已經大增 -

這些因素解釋價格為何沒有飆升。但維持在每磅18至20美分的高價位，讓種植者有利可圖。但能源和肥料價格的飛漲，再加俄羅斯的軍事行動，將可能造成市場趨緊，並對這個行業帶來壓力。本收成季的產量是保證的，而下一個收成季的產量則完全沒有保證。巴西農耕者對俄羅斯化肥的依賴度為25%，將需要尋找替代的供應源，並支付更高的價格。

能源成本制約甜菜種植 -

歐洲甜菜種植者的情況類似，肥料的依賴度目前超過15%。全球甘蔗和甜菜種植者協會的秘書長呼籲歐盟取消對肥料進口的關稅。

RFI Image / Les sucriers aussi se préparent à souffrir : au vu de l’augmentation du prix du mégawatt-heure, ils risquent de voir leur coût de transformation augmenter de 40 %. Ici, du sucre parfumé, un bonbon. (illustration) ® Thomas Bourdeau / RFI

食糖製造業者也在準備蒙受損失。鑒於電費兆瓦時價格的升高，成本可能會增加40%。而甘蔗生產者則相反，可節約能源。因為他們生產自己的燃料：蔗渣，甘蔗的殘渣。這種好處可能轉化為更強的競爭力，對甜菜種植者不利。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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