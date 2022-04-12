國際市場上原油價格周二回升 但總的走勢依然不確定

原油市場

周二國際市場原油價格回升，扭轉上日跌勢，市場消化西方對俄羅斯能源業實施更多制裁的可能性，石油輸出國組織亦警告說，不可能增加足夠的產量來抵消損失的供應。中國的防疫封控措施開始減緩，這也促使油價回升。

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在4月11日油價大幅下跌之後，次日再度強勢反彈收復失地。國際油價持續拉升，布倫特原油漲4.6%報103.6美元，WTI原油漲4.4%，報99.37美元。布倫特原油漲4.6%報103.6美元，WTI原油漲4.4%，報99.37美元。

此前因擔心防疫封控措施抑制燃料需求，且美國等一些國家將大規模釋放石油儲備，所以原油價格走勢呈現疲軟態勢。雖然俄烏衝突持續，為油價提供溢價支撐，但全球公共衛生防控封鎖措施，在一定程度上削弱需求前景的預期。分析機構預計，油價拉鋸還將持續，2022年油價或仍將保持高位震蕩態勢。

根據此前披露的計畫，美國政府與國際能源署將聯手釋放總量達2.4億桶的戰略石油儲備，以緩解日益高漲的油價。目前，市場仍在關注俄羅斯原油出口因遭受制裁而帶來的原油供應缺口，國際能源署與美國政府的釋儲能在多大程度上緩解該缺口仍是未知之數。

歐盟方面希望石油輸出國組織提高產量，緩解高企的油價，但石油輸出國組織官員則表示，當前市場受非基本面因素影響，已經超過了該組織的控制範圍。石油輸出國組織秘書長巴爾金多4月11日指出，由於當前以及未來的相關制裁行動，可能會導致俄羅斯原油出口每天減少700萬桶，考慮到當前的需求前景，想要彌補這部分的缺口幾乎是不可能的。

石油輸出國組織周一對歐盟表示，當前和未來對俄羅斯的制裁可能會造成有史以來最嚴重的石油供應衝擊之一，而且不可能取代這些產量，並暗示將不再增產，這吸引逢低買盤給油價提供支撐。短線走勢不確定加大。有分析指出，未來一段時間油價或仍將維持寬幅震蕩的態勢，地緣政治衝突帶來的溢價短期內難以消除，伊核談判、多國對俄羅斯的制裁等，原油市場將迎來更多不確定性。