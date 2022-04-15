農業原材料 / 俄烏衝突

烏克蘭戰事影響2023年農耕

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RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. L’Ukraine produit les deux tiers de ses semences et en importe un tiers, en grande partie de France. Ici, Semences de France. (illustration)
RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. L’Ukraine produit les deux tiers de ses semences et en importe un tiers, en grande partie de France. Ici, Semences de France. (illustration) © RFI/Sayouba Traoré
作者： 尼古拉
9 分鐘

在歐洲，俄羅斯宣布對烏克蘭開戰現已超過50天。這對種籽市場形成壓力。烏克蘭三分之二的農作物種籽來源是其國內自我供應，另外三分之一依賴進口，主要來自法國。烏克蘭農耕者的種籽供應至少在今後兩年會比較複雜。對未來的收成而言是一個糟糕壞消息。法國企業當前目標是保證2023年自己的種籽產量，以便在2024年可以幫助烏克蘭。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期節目中的關注焦點。

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本台RFI法文網2022年04月15日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道指出，烏克蘭出產三分之二其播種所需的種籽。另外三分之一靠進口，大部分來自法國。法蘭西本土發送的種籽可形成基礎顆粒，用於繁殖出產下一年度銷售種籽。然而，法國種籽的發送在戰爭爆發初期曾一度暫停。儘管業內數據顯示已經恢復，但很難了解到真正運抵烏克蘭農民手中的比率。

Image RFI Archive - Agriculture - Semence
RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. À ce stade, les prévisions des acteurs de la filière annoncent une récolte 2022 en Ukraine qui atteindra au mieux 60% de la production habituelle. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences]。換做中文可譯作[烏克蘭的戰爭:種子市場形成壓力]。下面予以簡介，供參考。

法國種籽多數運抵烏克蘭 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導。法國種子聯盟（UFS）在三月底截止的最新數據顯示，法國現已恢復向烏克蘭發送種籽。這在戰爭爆發初期曾一度暫停。但以下預測數據可能有變化，需要謹慎看待：75%的玉米種籽和葵花種籽、90%的甜菜種籽、50%的蔬菜種籽，現已穿越了邊境，被運入烏克蘭境內。不過，很難了解真正被送到農民們手中的百分比。

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RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. (illustration) RFI / S.Schüler

同樣是據法國種子聯盟（UFS）所提供的信息，60%的玉米種籽、90%的葵花種籽可能已經被運抵，至少被運到了當地的分銷商那裡。還有一個問號是這些種籽是否能夠被派上用場？烏克蘭農業生產者面對着，燃油供應和勞力問題。

烏克蘭2023農業減產更甚 -

目前，業內人士預測，烏克蘭2022年的收成最多達到往年的60%。恢復正常將需要時間。烏克蘭的種籽明年可能減少50%。尤其是一些農民可能會把種籽優先用於耕種，而不是用於種籽繁殖。就算農業生產者能在2023年重返田間作業，他們的產量也將受到限制。

法國種子聯盟（UFS）負責人認為，烏克蘭至少需要兩年，甚至更長時間才能走出隧道。如果烏克蘭無法達到過去幾年的出口量，那將會影響到種籽行業與國際市場。

法國在2023需自保種籽量 -

據法國種子聯盟（UFS），業內法國企業可能將看到營業額減少20%，但所面臨的金融風險依然難以評估。因為，通常所購買的部分種籽要等到收成之後才支付。

Image RFI Archive - France - semences
RFI Image Archive / Selon l'UFS, l’objectif est de pouvoir sécuriser et garantir la production de semence en France en 2023, afin notamment d’aider les Ukrainiens à s’approvisionner en semence de tournesol en 2024. Ici, un champ CRC à Varanges, loin des routes fréquentées, loin des cours d’eau, pas de boues de vidange, pas de produits phytosanitaires, des semences non OGM. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

法國種子行業期待出台緊急伴隨措施，幫助法國的企業。目標是保證2023年法國的種籽產量，以便在2024年可以幫助烏克蘭，提供其所需的葵花種籽。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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