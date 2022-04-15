烏克蘭戰事影響2023年農耕

農業原材料 / 俄烏衝突

在歐洲，俄羅斯宣布對烏克蘭開戰現已超過50天。這對種籽市場形成壓力。烏克蘭三分之二的農作物種籽來源是其國內自我供應，另外三分之一依賴進口，主要來自法國。烏克蘭農耕者的種籽供應至少在今後兩年會比較複雜。對未來的收成而言是一個糟糕壞消息。法國企業當前目標是保證2023年自己的種籽產量，以便在2024年可以幫助烏克蘭。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期節目中的關注焦點。

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本台RFI法文網2022年04月15日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道指出，烏克蘭出產三分之二其播種所需的種籽。另外三分之一靠進口，大部分來自法國。法蘭西本土發送的種籽可形成基礎顆粒，用於繁殖出產下一年度銷售種籽。然而，法國種籽的發送在戰爭爆發初期曾一度暫停。儘管業內數據顯示已經恢復，但很難了解到真正運抵烏克蘭農民手中的比率。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. À ce stade, les prévisions des acteurs de la filière annoncent une récolte 2022 en Ukraine qui atteindra au mieux 60% de la production habituelle. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences]。換做中文可譯作[烏克蘭的戰爭:種子市場形成壓力]。下面予以簡介，供參考。

法國種籽多數運抵烏克蘭 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導。法國種子聯盟（UFS）在三月底截止的最新數據顯示，法國現已恢復向烏克蘭發送種籽。這在戰爭爆發初期曾一度暫停。但以下預測數據可能有變化，需要謹慎看待：75%的玉米種籽和葵花種籽、90%的甜菜種籽、50%的蔬菜種籽，現已穿越了邊境，被運入烏克蘭境內。不過，很難了解真正被送到農民們手中的百分比。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. (illustration) RFI / S.Schüler

同樣是據法國種子聯盟（UFS）所提供的信息，60%的玉米種籽、90%的葵花種籽可能已經被運抵，至少被運到了當地的分銷商那裡。還有一個問號是這些種籽是否能夠被派上用場？烏克蘭農業生產者面對着，燃油供應和勞力問題。

烏克蘭2023農業減產更甚 -

目前，業內人士預測，烏克蘭2022年的收成最多達到往年的60%。恢復正常將需要時間。烏克蘭的種籽明年可能減少50%。尤其是一些農民可能會把種籽優先用於耕種，而不是用於種籽繁殖。就算農業生產者能在2023年重返田間作業，他們的產量也將受到限制。

法國種子聯盟（UFS）負責人認為，烏克蘭至少需要兩年，甚至更長時間才能走出隧道。如果烏克蘭無法達到過去幾年的出口量，那將會影響到種籽行業與國際市場。

法國在2023需自保種籽量 -

據法國種子聯盟（UFS），業內法國企業可能將看到營業額減少20%，但所面臨的金融風險依然難以評估。因為，通常所購買的部分種籽要等到收成之後才支付。

RFI Image Archive / Selon l'UFS, l’objectif est de pouvoir sécuriser et garantir la production de semence en France en 2023, afin notamment d’aider les Ukrainiens à s’approvisionner en semence de tournesol en 2024. Ici, un champ CRC à Varanges, loin des routes fréquentées, loin des cours d’eau, pas de boues de vidange, pas de produits phytosanitaires, des semences non OGM. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

法國種子行業期待出台緊急伴隨措施，幫助法國的企業。目標是保證2023年法國的種籽產量，以便在2024年可以幫助烏克蘭，提供其所需的葵花種籽。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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