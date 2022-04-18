非洲有出現通貨膨脹的風險

非洲經濟 / 通貨膨脹

國際貨幣基金組織（FMI）和世界銀行（BM）都發出預警，非洲當前存在出現通貨膨脹的風險，需要警惕由此可能導致社會動蕩。就此，本台法廣RFI記者採訪了世界銀行的非洲首席經濟學家，並在本周一的最新一集法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出了予以播出。

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本台RFI法文網2022年04月18日星期一在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出了記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一篇最新採訪，介紹非洲大陸當前面臨出現通貨膨脹的風險。

RFI Image Archive / Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique. Les 2 institutions financières alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l'inflation. (illustration) © CC0 Pixabay - Gerd Altmann / RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique]。換作中文可譯為：[國際貨幣基金和世界銀行都預警，非洲有通貨膨脹的危險]。以下予以簡介，僅供參考。

全球經濟形勢惡化 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，國際貨幣基金組織（FMI）和世界銀行（BM）2022年春季會議04月18日周一開幕。這兩大金融機構一致警告，全球經濟形勢惡化。在Covid-19疫情後，烏克蘭境內戰爭增加了一種額外的不確定性。通貨膨脹成為一種全球現象，帶來對社會穩定的擔憂。非洲的畫面黯淡，儘管，整體經濟繼續增長。食品不安全和饑餓有擴大風險。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）上周指出，食品價格飛漲，後果是悲慘的。每次，食品價格上漲1%，就會有千萬人墜入極端貧困。

糧食安全主要憂慮 -

本次通貨膨脹始於Covid-19新冠疫情，並在烏克蘭戰爭下加速。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，俄羅斯和烏克蘭是穀物市場和肥料市場的兩大主要參與方。衝突擾亂了供應鏈。小麥和玉米價格飛漲，非洲和中東地區的領導人們都說供應緊張。糧食安全是一大主要擔憂。

RFI Image / la directrice générale du FMI a déclaré : "les prix du blé et du maïs flambent, et les dirigeants en Afrique et au Moyen-Orient me disent que l’approvisionnement est faible. L’insécurité alimentaire est une grave préoccupation. Nous devons agir maintenant". Ici, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire International. (illustration) © RFI Image

警惕出現社會動蕩 -

世界銀行和國際貨幣基金提醒各位領導人，警惕通貨膨脹引發的社會動蕩。世界銀行的非洲首席經濟學家Albert Zeufack在接受本台法廣RFI記者採訪時做出如下表示：那將導致城市裡的社會不穩定，如同人們在某些地區，比如南蘇丹和津巴布韋所已經看到的。那裡的家庭正經歷着購買力明顯下降的考驗。在某些非洲國家已出現抗議通貨膨脹的社會運動。這有可能會在政治局勢已經不穩定的，或者統治者與被統治者之間相對缺乏信任的國家中蔓延。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）注意到，非洲國家已採取措施，減緩生活成本的昂貴，避免饑餓引發的騷亂。但過去兩年，這些國家的預算已被用於對抗Covid-19的大流行。如今，所剩下的迴旋餘地不多。國際貨幣基金組織剛剛宣布，為弱勢國家創建一套撥款450億美元的新機制。這將有助於加強應對氣候變化和大流行病的韌性。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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