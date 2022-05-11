物價高漲下 拜登表示考慮取消中國商品關稅

美國/中國/關稅

美國總統拜登周二5月10日表示，可能取消對中國大陸進口商品徵收的部分關稅，藉此控制美國不斷上漲的消費者價格。前總統特朗普政府任內對中國發動關稅戰，提高尿布、衣物、傢具等所有商品的價格，如今白宮正在進行重新評估，可能選擇完全取消這些措施。

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據美國媒體CNBC報導，前總統特朗普2018年任內對中國發動貿易戰，對中國進口商品施加大量懲罰性關稅，以支持美國製造的商品。不過，拜登表示，受到新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等因素影響，美國物價目前以1980年代以來最快的速度上漲中，政府正重新評估討論是否取消關稅。

美國總統拜登10日在全國講話中重申：“我想讓每一名美國人民知道，我非常認真對待通脹這件事”，首要原因為百年一遇的新冠疫情，衝擊全球經濟，供應鏈與需求陷入紊亂，第二個原因是今年俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，導致油價大幅上揚。

拜登說，“正在研究這會產生什麼積極的影響”，目前“還沒有做出任何決定”。白宮新聞秘書普薩基則向媒體透露，“未來幾周 ”可能會有更多關稅相關消息。

CNBC報道同時指出，取消特朗普政府對中國加征的關稅會冷卻通膨，但到底能達到何種程度仍是許多專家爭論的焦點。許多人認為，白宮急於動用一切可能手段降低成本，而降低或取消對中國加征的關稅是目前為數不多的選項之一。

今年4月，美國財長耶倫、負責世界經濟事務的白宮國家安全副顧問辛格都曾表示，美國正仔細審視對華貿易戰略，考慮降低對中國非戰略性商品的關稅，以降低通貨膨脹。

此外，面對相關提問，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上回應說：“在這裡我可以告訴你的是，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單邊加征關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。”