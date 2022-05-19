美國財長與貿易代表對調降中國商品關稅立場分歧，有待拜登裁決

關稅

在40年來最高點通貨膨脹逼迫下，美國政府寄望於調降中國進口商品關稅以擺脫危機，但財政部長耶倫 (Janet Yellen) 和貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 立場分歧：耶倫主張大幅消減中國關稅，戴琪主張將處理中國關稅視為“對華貿易大戰略”的一環，為保護美國就業市場，甚至可以包括新戰略關稅，決定不宜操之過急。

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通貨膨脹給美國人帶來巨大經濟壓力，也給即將迎來中期選舉的拜登政府帶來巨大政治壓力。知情人士透露，近來政府內部一直在爭論應如何處理現行徵收中國進口商品25%關稅，美國前總統特朗普在2018年至2019年間，對進口中國商品加征了範圍廣泛價值3700億美元的關稅，以對抗中國長期以來強制技術轉讓和知識產權盜竊等不公平貿易行為。這些關稅延續至今。

耶倫曾公開表示，削減中國商品關稅對降低美國通脹具理想效果；耶倫認為，部分關稅並不符美國經濟利益，也讓消費者受損。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)得出結論，降低中國關稅可將通貨膨脹率降低1.3個百分點。

但戴琪公開質疑耶倫的結論是“介於虛構或有趣學術活動之間的東西”，她呼籲從戰略角度看待關稅。戴琪認為，有必要將處理中國關稅視為對華整體貿易戰略的一環，並採取更具戰略性作法，不可迅速單方行動。

部分政治顧問也存在分歧，有人認為降低中國關稅，可能會在政治戰場上疏遠工會或其他對華鷹派；另一些人則認為，在通脹已成全美主要政治問題之際，取消關稅以降低通脹，將獲得廣泛支持。

本月10日，拜登就經濟政策發表講話，表示正考慮撤銷前特朗普政府對中國實施的關稅，以遏制通貨膨脹，但至今仍未做出相關決定。鑒於美國政府長期在經濟政策上保持內部團結，此次針對取消中國關稅問題的分歧是罕見的，這一分歧可能會迫使拜登在未來幾個星期對這一問題做出決定。