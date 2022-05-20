非洲查獲一樁大宗盜獵象牙案

非洲生態 / 動物保護

剛果民主共和國司法當局近日在盧本巴希（Lubumbashi）的一家酒店裡查獲1500公斤象牙。這是非洲近十年來最大宗的盜獵象牙案之一。相當於有80頭至100頭非洲象遭盜獵者殘殺。生態保護者認同，這是屠殺大象。

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據本台法廣RFI周五（2022年05月20日）的法文報導，剛果（金）自然資源網絡(Réseau Ressources Naturelles-RDC)的律師對此感到震驚。他在接受本台法廣RFI通訊員德尼絲（Denise Maheho）採訪時認同，這是屠殺大象。

RFI Image Archive / Afrique : la ville de Lubumbashi en RD Congo est considérée comme la plaque tournante du commerce illicite d’ivoire. (illustration) © RFI Image Archive

這位在非洲致力於保護環境的律師解釋說：“當您觀察這批象牙，可以發現是出自那些成年的大象。但問題是如果人們能夠確定產地，明確盜獵的節奏，就可能很容易發現環境犯罪最脆弱的地區。”

這樁大規模盜獵非洲象牙案正在調查 -

剛果（金）司法當局表示，曾有五人因捲入這樁盜獵象牙案被捕，其中兩人在接受訊問時逃脫。目前遭拘押的三人都是剛果公民。他們自稱是運輸者，但即不知道這批象牙的來源地，也不知道目的地。

盧本巴希是非洲象牙非法交易集散地 -

本台法廣RFI通訊員在報道中還指出，有一些非政府組織人士認為，這批象牙來自位於南部非洲的國家。

Image RFI Archive / Carte de la RDC - Lubumbashi 盧本巴希（Lubumbashi）位於其境內南部與贊比亞交界地帶 OP/RFI

同一消息來源還說，剛果（金）的盧本巴希被認為是象牙非法交易的一處集散地。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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