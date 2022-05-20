非洲生態 / 動物保護

非洲查獲一樁大宗盜獵象牙案

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RFI Image Archive / RDC: saisie record d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande à Lubumbashi, selon des sources judiciaires du jeudi 19 mai 2022. Il s'agit de l'une des plus grosses prises de ces dix dernières années en Afrique. Ici, les douaniers ont découvert 14,5 kg d'ivoire dissimulés dans ce masque en bois en provenance de Côte d'Ivoire, le 12 mars 2012. (illustration)
RFI Image Archive / RDC: saisie record d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande à Lubumbashi, selon des sources judiciaires du jeudi 19 mai 2022. Il s'agit de l'une des plus grosses prises de ces dix dernières années en Afrique. Ici, les douaniers ont découvert 14,5 kg d'ivoire dissimulés dans ce masque en bois en provenance de Côte d'Ivoire, le 12 mars 2012. (illustration) © RFI/Christophe Carmarans
作者： 尼古拉
4 分鐘

剛果民主共和國司法當局近日在盧本巴希（Lubumbashi）的一家酒店裡查獲1500公斤象牙。這是非洲近十年來最大宗的盜獵象牙案之一。相當於有80頭至100頭非洲象遭盜獵者殘殺。生態保護者認同，這是屠殺大象。

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據本台法廣RFI周五（2022年05月20日）的法文報導，剛果（金）自然資源網絡(Réseau Ressources Naturelles-RDC)的律師對此感到震驚。他在接受本台法廣RFI通訊員德尼絲（Denise Maheho）採訪時認同，這是屠殺大象。

Image RFI Archive - Ivoires
RFI Image Archive / Afrique : la ville de Lubumbashi en RD Congo est considérée comme la plaque tournante du commerce illicite d’ivoire. (illustration) © RFI Image Archive

這位在非洲致力於保護環境的律師解釋說：“當您觀察這批象牙，可以發現是出自那些成年的大象。但問題是如果人們能夠確定產地，明確盜獵的節奏，就可能很容易發現環境犯罪最脆弱的地區。” 

這樁大規模盜獵非洲象牙案正在調查 -

剛果（金）司法當局表示，曾有五人因捲入這樁盜獵象牙案被捕，其中兩人在接受訊問時逃脫。目前遭拘押的三人都是剛果公民。他們自稱是運輸者，但即不知道這批象牙的來源地，也不知道目的地。

盧本巴希是非洲象牙非法交易集散地 -

本台法廣RFI通訊員在報道中還指出，有一些非政府組織人士認為，這批象牙來自位於南部非洲的國家。

Image RFI Archive - RDC - Lubumbashi
Image RFI Archive / Carte de la RDC - Lubumbashi 盧本巴希（Lubumbashi）位於其境內南部與贊比亞交界地帶 OP/RFI

同一消息來源還說，剛果（金）的盧本巴希被認為是象牙非法交易的一處集散地。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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