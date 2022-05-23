中非共和國比特幣合法引關注

國際金融 / 加密貨幣

繼薩爾瓦多之後，中非共和國（RCA）已於2022年4月中下旬接受比特幣（Bitcoin）為合法貨幣。就此，一支由比特幣業內人士組成代表團將於近日應邀前往班吉考察。歐洲央行（BCE）行長認為，加密貨幣一分不值。

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據本台法廣RFI2022年05月23日星期一的法文報導，中非共和國（RCA）已於2022年4月22日通過比特幣（Bitcoin）為合法貨幣。成為繼薩爾瓦多之後，全球第二個讓比特幣成為合法貨幣的國家。這一做法引起比特幣行業參與者的注意。應班吉（Bangui）當局邀請，一支由十多名業內人士組成的代表團將於近日赴中非共和國考察。這一代表團領軍者之一是一名法國人。法國一份主要經濟專業刊物把其形容為歐洲挖礦的重要參與者之一。

RFI Image Archive / "Les cryptomonnaies ne valent rien" selon Christine Lagarde, la patronne de la banque centrale européenne (BCE), interviewée par la télévision néerlandaise, dimanche 22 mai 2022. (illustration) RFI Image

他在接受本台法廣RFI記者採訪時表示，他們此行沒有商業意圖。這是一支國際比特幣人士的團隊，看到中非共和國宣布比特幣為合法貨幣，想要予以幫助使之成功。因為，如果失敗了，對經濟體系不好，將會是一個壞信號。他們前往是想要看看這個國家，了解其領導人的意圖，以視未來是否堅持提供所有可能的幫助。

比特幣業內人士關注基礎設施發展狀況 -

中非共和國面臨挑戰眾多，不僅電力網絡很不發達，因特網的發展也很薄弱。

RFI Carte Archive / Centrafrique (RCA ) : des acteurs du secteur du bitcoin attendus à Bangui. Ici, une carte de RCA. (illustration) RFI Carte Archive

在接受本台法廣RFI記者採訪時，比特幣的這名業內知名人士還表示，他們想要確定如何能夠讓中非共和國的這一決定變得可行。如何讓該國民眾，至少讓那些擁有智能手機（smartphone）的人可以通過[閃電網絡]（réseau lightening）交易。這一代表團預計在中非共和國逗留期間，不僅要會晤當局，還有該國的商界人士。

歐洲央行行長的觀點加密貨幣一分不值 -

就加密貨幣，歐洲中央銀行（BCE）現任行長拉加德夫人（Christine Lagarde ）2022年05月22日星期天在接受荷蘭電視媒體節目College Tour採訪時談了其看法。她表示，加密貨幣一分不值。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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