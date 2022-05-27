非洲以中國為樣 汽車工業升起

非洲工業 / 汽車製造

非洲汽車工業發展自己的品牌和本土製造雖然還為數不多，但加入這一行業的參與者都深信，非洲將沿着和中國相同的道路，未來將會出現大製造商。就此，率先實現向歐洲出口車輛的非洲汽車製造商突尼斯沃利斯卡（Wallys car）創始人在接受本台法廣RFI[非洲經濟]專欄（Chronique Afrique Economie)採訪時，談到了他們的發展目標。

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非洲汽車工業正在興起之中，這是本台RFI法語[非洲經濟]欄目（Chronique Afrique Economie)自本周一（2022年05月23日）開始播出的系列專題報導內容。在此專題框架內，本台法廣RFI法文網在報導中提到，非洲汽車工業發展自己的品牌及本土製造還為數不多。雖然存在一些，但不僅產品有限，而且仍然處於初步階段。不過加入這一行業的參與者都深信，非洲將沿着和中國相同的道路，未來將會有大的製造商。

突尼斯Wallys car品牌車輛大部分是出口 -

在位於馬格裡布地區的北非國家突尼斯，兩名年輕人在法國一位知名汽車設計師René Boesch的幫助下，以法國的達拉斯吉普車（Jeep Dallas）車型為參考，創立Wallys car（可譯作：沃利斯卡）汽車品牌。目前主要生產和出口海邊的沙灘汽車。

RFI / Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 FMM Studio Graphique

據突尼斯沃利斯卡（Wallys car）車廠的創始人吉佳兄弟（Frères Guiga）在接受本台法廣RFI記者採訪時說，旗下的品牌Izis車型取得巨大成功，80%是出口。

Wallys car車零部件大部分是突尼斯製造 -

就此，吉佳（Frères Guiga）兩兄弟之一奧馬爾（Omar）表示，突尼斯沃利斯卡（Wallys car）車廠使用的零部件有一半以上是本土製造。

RFI Image Archive / Chronique Afrique Eco : la naissance d'une industrie automobile en Tunisie avec Wallyscar Ici, les frère Guiga, les inventeurs de la marque Wallyscar et la Wallys Iris, en 2016. (illustration) © Wallyscar / RFI Image Archive

他解釋說：“到底有哪些是突尼斯製造的呢？所有的線路、車身、車輛底盤、車座、車窗玻璃、車油箱、車輪還有電瓶等等。而進口的部分則有機械部分、馬達、車燈、反光鏡和方向盤等等。需要知道的是，沃利斯卡是非洲和阿拉伯世界第一家向歐洲出口的車廠。”

Wallys car希望每年能夠製造出兩千輛車 -

本台法廣RFI法語[非洲經濟]欄目（Chronique Afrique Economie)介紹說，沃利斯卡（Wallys car）車廠目前在突尼斯有員工120多人，希望每年能夠製造出2000輛車。如今，這家突尼斯汽車製造企業的目標包括：在不放棄出口的情況下發展國內市場，並已着手準備一款面向歐洲市場的電動車。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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