中國紡織品衝擊幾內亞手工藝

非洲經濟 / RFI採訪

西非國家幾內亞（Guinée）也被稱之為幾內。該國傳統織物價格昂貴，但其手工業正面臨來自中國贗品紡織物的衝擊。這是本台法廣（RFI）近期有關非洲實地採訪報道的關注議題之一，並已在上周五的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出。

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本台法廣RFI法文網2022年06月03日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出西非地區通訊員發自幾內亞首都的一篇採訪報道。由於來自中國的贗品，幾內亞普通民眾開始有能力消費昂貴的傳統織物，影響到該國手工業。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen]。換作中文可譯為：[幾內亞:中國紡織品假貨使幾內亞手工業不穩定]。下面是簡介以供分享。

幾內亞傳統織物屬於文化遺產 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，幾內亞傳統織物Lépi、Kindili及forêt sacrée等價格昂貴。然而，在齋月結束前幾天，該國所有消費者的夢想得以成真。地方織物從今往後可能讓更多的人享有。只是這些織物是由中國製造，風險在於會使幾內亞原本就已脆弱的手工業不穩定，造成該國文化遺產受到威脅。

幾內亞當局頒布新規制止贗品 -

據本台法廣RFI通訊員馬蒂亞斯（Matthias Raynal）發自幾內亞首都的消息，當局在04月20日做出有力的反應。為了阻止舶來品的侵入而出台一則法令禁止進口、生產和商業化。一個月後，幾內亞首都科納克里（Conakry）的Madina市場上，贗品變得罕見。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

一名女子在接受採訪時警告說，假貨很像錦緞面料，但並非所有的人都明白那不是真貨。還有一些假錦緞不受法令限制，織品的光澤如真。這名女受訪者還說，她以前的市場是蠟染布（wax），如今人們開始買贗品了，她的織物失去了銷路。蠟染布正在輸掉與假貨的戰役。

假貨要價只是真品的十分之一 -

不遠處，許多人正在一名批發商那裡搶購。這是當地的假貨最佳供應商之一。人們還能找到幾內亞傳統的款式。比如，有件織品圖案對手工而言太過規則。一名顧客解釋了假貨受到癡迷的原因。他表示，價格更便宜。以前錦緞面料要價60萬至80萬幾內亞法郎，贗品只要4萬至6萬幾內亞法郎。假貨只是真品價格的十分之一。就算是窮人，也能用假貨扮美。

對織物品質的要求是有代價的 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後描述到，在市場的入口處，銷售錦緞的女販子阿米娜塔（Aminata）憤憤地說，假貨讓他們受夠了。她勸告被贗品所吸引的人們，下雨天贗品會退色。而且織物很熱，那不是棉布。而她的錦緞隔熱。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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