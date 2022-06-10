非洲經濟 / RFI採訪

中國紡織品衝擊幾內亞手工藝

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RFI Image Archive / Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen. Un arrêté empêche l’importation, la production et la commercialisation du Faré Yaré, contrefaçon du bazin. Ici, le marché de Labé, en Guinée. (illustration)
RFI Image Archive / Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen. Un arrêté empêche l’importation, la production et la commercialisation du Faré Yaré, contrefaçon du bazin. Ici, le marché de Labé, en Guinée. (illustration) © Getty Images - Aldo Pavan / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分鐘

西非國家幾內亞（Guinée）也被稱之為幾內。該國傳統織物價格昂貴，但其手工業正面臨來自中國贗品紡織物的衝擊。這是本台法廣（RFI）近期有關非洲實地採訪報道的關注議題之一，並已在上周五的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出。

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本台法廣RFI法文網2022年06月03日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出西非地區通訊員發自幾內亞首都的一篇採訪報道。由於來自中國的贗品，幾內亞普通民眾開始有能力消費昂貴的傳統織物，影響到該國手工業。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen]。換作中文可譯為：[幾內亞:中國紡織品假貨使幾內亞手工業不穩定]。下面是簡介以供分享。

幾內亞傳統織物屬於文化遺產 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，幾內亞傳統織物Lépi、Kindili及forêt sacrée等價格昂貴。然而，在齋月結束前幾天，該國所有消費者的夢想得以成真。地方織物從今往後可能讓更多的人享有。只是這些織物是由中國製造，風險在於會使幾內亞原本就已脆弱的手工業不穩定，造成該國文化遺產受到威脅。

幾內亞當局頒布新規制止贗品 -

據本台法廣RFI通訊員馬蒂亞斯（Matthias Raynal）發自幾內亞首都的消息，當局在04月20日做出有力的反應。為了阻止舶來品的侵入而出台一則法令禁止進口、生產和商業化。一個月後，幾內亞首都科納克里（Conakry）的Madina市場上，贗品變得罕見。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

一名女子在接受採訪時警告說，假貨很像錦緞面料，但並非所有的人都明白那不是真貨。還有一些假錦緞不受法令限制，織品的光澤如真。這名女受訪者還說，她以前的市場是蠟染布（wax），如今人們開始買贗品了，她的織物失去了銷路。蠟染布正在輸掉與假貨的戰役。

假貨要價只是真品的十分之一 -

不遠處，許多人正在一名批發商那裡搶購。這是當地的假貨最佳供應商之一。人們還能找到幾內亞傳統的款式。比如，有件織品圖案對手工而言太過規則。一名顧客解釋了假貨受到癡迷的原因。他表示，價格更便宜。以前錦緞面料要價60萬至80萬幾內亞法郎，贗品只要4萬至6萬幾內亞法郎。假貨只是真品價格的十分之一。就算是窮人，也能用假貨扮美。

對織物品質的要求是有代價的 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後描述到，在市場的入口處，銷售錦緞的女販子阿米娜塔（Aminata）憤憤地說，假貨讓他們受夠了。她勸告被贗品所吸引的人們，下雨天贗品會退色。而且織物很熱，那不是棉布。而她的錦緞隔熱。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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