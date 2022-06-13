滴滴出行結束在美國股市的坎坷旅程

滴滴出行

在美國華爾街公開募股11個月後，中國網約車公司滴滴出行上周五（6月10日）在紐約證券交易所進行了最後一天的交易，在美國股市的坎坷經歷，讓滴滴出行成為中國當局對科技行業監管打擊的典型代表。

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美國華爾街日報今天（周一，6月13日）引述一名知情人士透露的消息報道說，上周五作為紐約交易所上市公司，滴滴的股票在股市進行了最後一天的交易。此前，該公司第一次公開募股(IPO)的過程艱難，成為中國打壓科技公司的典型代表。

總部位於北京的滴滴出行2021年6月通過在美國公開募股（IPO）籌集到了約44億美元，成為繼阿里巴巴在2014年在美上市以來，中國公司進行的最大規模公開募股之一。但是，就在滴滴股票開始在紐約股市上市幾天後，中國監管機構對滴滴的關鍵信息基礎設施展開了調查，並要求滴滴停止接受新用戶註冊，迫使滴滴旗下一些熱門應用程序下架。

截至上周五收盤，滴滴的美國存托憑證(ADR)從公開募股價格的14美元跌至2.29美元了，下跌了84%。據輝盛公司（FactSet）的數據，滴滴股票的市值約為115億美元，與上市首日收盤時的估值相比損失近570億美元。

對此，滴滴出行沒有回應媒體的置評請求。

華爾街日報指出滴滴出行在去年12月曾表示，計畫從美國退市，並尋求在香港上市。當月晚些時候，中國證監會則發布了國內企業境外上市管理規定草案。不過到目前為止，該機構還沒有最終確定這些規則。

在香港上市事宜，滴滴公司也沒能按計畫推進。今年4月滴滴表示，作為政府調查完成的一個條件，公司須先從美國退市，在退市完成前，公司將不會申請在其他任何證券交易所上市。

退市的決定對股東造成了更大的困擾，如果滴滴在香港上市，投資者本可以選擇將所持有的公開募股（ADR）轉換成香港交易所的股票，而不是持有流動性差的股票。

文章來源鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%e6%bb%b4%e6%bb%b4%e5%9c%a8%e4%b8%8a%e5%b8%8211%e4%b8%aa%e6%9c%88%e5%90%8e%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e4%bb%8e%e7%ba%bd%e4%ba%a4%e6%89%80%e9%80%80%e5%b8%82-11654910107?cx_testId=4&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s