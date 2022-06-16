為遏制通脹美聯儲激進加息 其它國家和地區相繼作出反應

美國/利率

美聯儲周三宣布將基準政策利率上調0.75個百分點，，這將使基準聯邦基金利率升至1.5%-1.75%的區間。這是美聯儲自1994年以來最大的一次加息。

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美聯儲主席鮑威爾說，這是一次幅度異常大的加息。他補充說，他預計在美聯儲7月的會議上可能加息0.50個或0.75個百分點。這是其在未來幾個月收緊貨幣政策的激進計畫的一部分，因為美聯儲正面臨美國40年來最高通脹。

在美聯儲決定提高利率之後，美股聞聲大漲。標普500指數上漲54.51點，漲幅1.5%，至3,789.99點，打破連續五個交易日下跌的走勢。道瓊斯指數上漲303.70點，漲幅1%，至30,668.53點；納斯達克綜合指數上漲270.81點，漲幅2.5%，至11,099.15點。

針對美國方面大幅升息，香港金融管理局也跟隨美方做法，周四上午宣布上調基本利率至2厘（2%），即時生效。金管局上一次調整利率的時間是5月5日，當時把基本利率上調至1.25厘。香港財政司司長陳茂波今天表示，美方這次升息的幅度較大，將令美國及全球經濟受到一定壓力，資金流對基本面較弱的新興經濟體會造成衝擊。他預期，香港面對的海外市場風險將會增加，出口會受到影響，金融市場波動也會較大。

巴克萊銀行稱，美聯儲加息75個基點的行動和向上修正的點陣圖，向市場傳遞了一個強硬的信息，即：美聯儲準備容忍較慢的經濟增長和較高的失業率，以推動通脹在中期達到2%的目標。巴克萊認為，就目前而言，美聯儲的行動和表態應該足以安撫市場，讓市場相信美聯儲為降低通脹所做的努力已經足夠。

此前歐央行已明確表態下月加息。據路透社統計，在發達國家中，年初以來已有澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國、美國、瑞典、韓國和挪威開啟加息周期。而與發達國家相比，發展中國家和新興經濟體形勢更加嚴峻，其中阿根廷、哥倫比亞、秘魯、墨西哥、巴西、智利和斯里蘭卡等去年就已開啟加息周期。