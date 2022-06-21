加副總理：民主國家不希望依賴俄中的關鍵礦物和金屬，可換加拿大供應

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加拿大副總理兼財政部長弗里蘭（Chrystia Freeland）6月20日在多倫多會見了來訪的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）。兩國財長承諾將通過削減政府赤字開支來幫助央行解決通貨膨脹問題，她們還就重啟“拱心石”XL輸油管道項目的可能性進行了討論。在當天中午舉行的研討會上，耶倫和弗里蘭呼籲志同道合的民主國家深化經貿關係，作為減少對中國和俄羅斯商品依賴的全球努力的一部分。

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弗里蘭和耶倫周一在多倫多參加了一天的活動，包括私人會面、公開的、長達一小時的研討會和下午的新聞發布會。美加兩國的消費者價格正以幾十年來最快的速度上升，最近幾個月被飆升的油價推高。高通脹率正在侵蝕工資，迫使美聯儲和加拿大銀行迅速提高利率，以努力冷卻需求。

耶倫當天向媒體表示，解決通脹問題主要是中央銀行的責任，但她補充說，她和美國總統拜登正在考慮一系列可能有幫助的政策選項，包括減少赤字，以及提高一些稅收，同時考慮削減汽油稅。

加拿大艾伯塔省政府敦促拜登政府撤銷2021年取消“拱心石”XL輸油管道項目的決定，以解決高油價問題，該管道將把加拿大原油輸送到美國煉油廠。弗里蘭就此向記者介紹稱，她周一私下提出了“拱心石”XL輸油管道項目的問題，但耶倫表示，她不認為這是解決高油價的辦法。

耶倫在下午的新聞發布會上說：“我不認為這是解決當前情況的短期措施。而從長遠來看，我們仍然致力於實現我們的氣候變化目標。但你知道，這真的取決於總統的考慮。”不過，耶倫對短期削減汽油稅的想法表示了開放態度。她解釋說：“消費者確實因油價上漲而受到傷害。這對美國家庭來說是一個巨大的負擔。我認為，雖然不完美，但作為一項政策，應該考慮解決這個問題。”

弗里蘭則談到，她每天都聽到加拿大保守黨議員要求降低汽油稅的呼聲，她不排除任何可能性。但她說，削減汽油稅將損害政府縮減赤字的努力，並指出加拿大的氣候變化政策提供了付款，以抵消碳定價給消費者帶來的成本。她說：“加拿大的情況有點不同，因為我們的污染價格確實包括一個因素，即我們把錢還給加拿大家庭，”她補充說，加拿大“準備在必要時做更多事情”。

弗里蘭表示，加美兩國聯邦政府現在必須“在能源問題上雙管齊下”，鼓勵增加生產以降低當下的能源價格，同時投資於更多的可再生能源。她說：“普京入侵烏克蘭所引發的能源危機是真正認真對待氣候行動的又一個理由。”

在周一中午的研討會上，耶倫和弗里蘭呼籲志同道合的民主國家深化經貿關係，作為減少對中國和俄羅斯商品依賴的全球努力的一部分。弗里蘭說，俄羅斯對烏克蘭的入侵以及中國對加拿大“兩個邁克爾”近三年的拘留，強調了將貿易從這兩個國家“轉移到朋友圈”（friend-shoring）的必要性，這則是耶倫經常使用的一個詞。

弗里蘭稱：“世界上的民主國家不希望依賴俄羅斯和中國來獲得製造電動電池或半導體、或為核反應堆提供動力、或製造化肥、甚至能源所需的關鍵礦物和金屬。這已經不安全了。”她補充說：“猜猜誰擁有幾乎所有的這些東西？我們有。加拿大有。我個人認為，作為良好的合作夥伴，我們有責任真正加強對我們的盟友的支持。但這也是我們國家的一個偉大的經濟機會。”

耶倫表示，美加兩國正在討論確保北美關鍵礦物供應鏈的安全，儘管她說會談還處於相對早期的階段。關於供應鏈安全的討論是在經濟前景惡化的情況下進行的。高通脹率正在擠壓家庭財務，並降低消費者信心。同時，中央銀行正在以幾十年來最快的速度提高利率，希望防止高通脹變得根深蒂固。這增加了中央銀行過度收緊貨幣政策並將其經濟推向衰退的可能性。