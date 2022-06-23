中國復蘇太慢 鋼和鐵需求大減

原材料市場 / 中國經濟

國際市場鐵的價格現已跌至6個月前-2022年年初時的水平。原因是中國經濟重振太慢，造成供大於求。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）周四播出的最新一集節目中的探討話題。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣RFI法文網2022年06月23日星期四在法文«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道，介紹市場上鐵價暴跌和中國經濟之間的關聯。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Les cours du fer plombés par une reprise chinoise trop lente]。換作中文可譯為：[中國復蘇太慢 鐵價重挫]。下面是簡介予以分享。

中國鋼材價格下跌 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先表示，鐵價行情在跌，已降至6個月前的水平。原因是中國鋼鐵生產機器開動，但需求不濟。鐵礦價格在一周內暴跌1/4，退回2022年元月時的水平。主要原因是中國經濟活動放緩。佔中國鋼材消耗量近40%的房地產業不如預期。5月份的情況尤其糟糕，造成同月建築用鋼筋降價20%，本地鋼廠利潤崩潰。

中國鋼廠高估需求 -

國際媒體彭博社（Bloomberg）認為，中國鋼鐵工業過於樂觀，在Covid疫情反彈之際增產。據業內數據，4月份和5月份的日產量超過300萬噸。而今年頭兩個月時的日產量為250萬噸。直到6月初，鋼廠仍在全力生產。但現在，一些鋼廠開始休整。

汽車製造生產放緩 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後指出，如此的生產意願是有代價的，其後果現已能夠感受得到。生產過剩造成原本就已積壓的鋼材庫存大增。結果只能減價。此外全球市場上，汽車製造業使用的鋼板銷量大跌。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.