原材料市場 / 中國經濟

中國復蘇太慢 鋼和鐵需求大減

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RFI Image Archive / En une semaine, le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier 2022. La raison principale, c'est le ralentissement de l'activité chinoise. Ici, un camion transportant du fer extrait d'une mine à ciel ouvert. (illustration)
RFI Image Archive / En une semaine, le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier 2022. La raison principale, c'est le ralentissement de l'activité chinoise. Ici, un camion transportant du fer extrait d'une mine à ciel ouvert. (illustration) © Getty Images - John W Banagan / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分鐘

國際市場鐵的價格現已跌至6個月前-2022年年初時的水平。原因是中國經濟重振太慢，造成供大於求。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）周四播出的最新一集節目中的探討話題。

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本台法廣RFI法文網2022年06月23日星期四在法文«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道，介紹市場上鐵價暴跌和中國經濟之間的關聯。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Les cours du fer plombés par une reprise chinoise trop lente]。換作中文可譯為：[中國復蘇太慢 鐵價重挫]。下面是簡介予以分享。

中國鋼材價格下跌 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先表示，鐵價行情在跌，已降至6個月前的水平。原因是中國鋼鐵生產機器開動，但需求不濟。鐵礦價格在一周內暴跌1/4，退回2022年元月時的水平。主要原因是中國經濟活動放緩。佔中國鋼材消耗量近40%的房地產業不如預期。5月份的情況尤其糟糕，造成同月建築用鋼筋降價20%，本地鋼廠利潤崩潰。

中國鋼廠高估需求 -

國際媒體彭博社（Bloomberg）認為，中國鋼鐵工業過於樂觀，在Covid疫情反彈之際增產。據業內數據，4月份和5月份的日產量超過300萬噸。而今年頭兩個月時的日產量為250萬噸。直到6月初，鋼廠仍在全力生產。但現在，一些鋼廠開始休整。

汽車製造生產放緩 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後指出，如此的生產意願是有代價的，其後果現已能夠感受得到。生產過剩造成原本就已積壓的鋼材庫存大增。結果只能減價。此外全球市場上，汽車製造業使用的鋼板銷量大跌。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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