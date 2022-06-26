銅價走低因經濟衰退之憂？

原材料 / 全球經濟

由於擔憂經濟衰退，拖累了國際銅價的行情，但需求沒有奔潰。而中國庫存量這個未知數則籠罩着市場。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的最新一集節目中的探討話題。

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本台法廣RFI法文網2022年06月24日星期五在法文«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand撰寫的一篇最新報道，介紹出於擔心發生經濟衰退，拖累了國際市場的銅價行情。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique]。換作中文可譯為：[銅被拖累因經濟衰退之憂]。下面是簡介予以分享。

歐美提高利率影響經濟 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先指出，如同大多數工業用金屬那樣，一個月以來銅價一直在走低。對經濟衰退的擔憂並非不關痛癢。經濟景氣低迷對金屬市場造成壓力。由於利率升高在歐洲和美國正變得更加明確，對經濟增長帶來壓力，不利於需求。

美聯儲進一步影響市場 -

在美聯儲（Fed）主席於2022年06月22日周三出席了美國國會參議院的聽證會後，在思維上，對恐懼出現經濟衰退的可能性變得強了一點。

RFI Image Archive / US : Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé le mercredi 22 juin 2022 devant la commission bancaire du Sénat américain. Ici, Jerome Powell. (illustration) AP - Manuel Balce Ceneta / RFI Image Archive

銅這種以可反映世界經濟景氣狀況而著稱的金屬，行情繼續走低並不讓人感到意外。自六月初起，現已降至16個月前的水平。銅價在三個月內，每噸下跌20%。

價格下跌沒有衝擊生產 -

但當前的下跌被美元的堅挺所抵消。對銅出口國而言，衝擊有限。因為，入賬的是美元，而開銷是本地貨幣，彙率上有利。直接受到影響的是採礦業者。他們花費的是美元，而以噸計算的利潤在減少。不過銅價當前仍處高位。一名業內人士解釋說，所有的人都掙到很多。

中國庫存是巨大未知數 -

銅的需求沒有崩潰，但中國的巨大未知數則籠罩着市場。事實上，即無法知道真實的庫存量，也不知道中期的需求量。在令人心情愉悅的中國強勁復蘇假設沒有出現後，對全球經濟放緩的擔心在增大。

價格迅速反彈不太可能 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後提到，法國高校國立工藝院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的一名教授、[原材料]講座主持人總結為：當前市場處於極度觀望之中，以期搞懂全球經濟的方程式。所以，工業用金屬行情迅速向上反彈的可能性小。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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