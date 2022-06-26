原材料 / 全球經濟

銅價走低因經濟衰退之憂？

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RFI Image Archive / Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique. La demande ne s'est pas effondrée mais la grande inconnue est les stock chinois. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues.(illustration)
RFI Image Archive / Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique. La demande ne s'est pas effondrée mais la grande inconnue est les stock chinois. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues.(illustration) © Getty Images - Michael Fuller / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

由於擔憂經濟衰退，拖累了國際銅價的行情，但需求沒有奔潰。而中國庫存量這個未知數則籠罩着市場。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的最新一集節目中的探討話題。

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本台法廣RFI法文網2022年06月24日星期五在法文«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand撰寫的一篇最新報道，介紹出於擔心發生經濟衰退，拖累了國際市場的銅價行情。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique]。換作中文可譯為：[銅被拖累因經濟衰退之憂]。下面是簡介予以分享。

歐美提高利率影響經濟 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先指出，如同大多數工業用金屬那樣，一個月以來銅價一直在走低。對經濟衰退的擔憂並非不關痛癢。經濟景氣低迷對金屬市場造成壓力。由於利率升高在歐洲和美國正變得更加明確，對經濟增長帶來壓力，不利於需求。

美聯儲進一步影響市場 -

在美聯儲（Fed）主席於2022年06月22日周三出席了美國國會參議院的聽證會後，在思維上，對恐懼出現經濟衰退的可能性變得強了一點。

Image RFI Archive - Jerome Powell
RFI Image Archive / US : Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé le mercredi 22 juin 2022 devant la commission bancaire du Sénat américain. Ici, Jerome Powell. (illustration) AP - Manuel Balce Ceneta / RFI Image Archive

銅這種以可反映世界經濟景氣狀況而著稱的金屬，行情繼續走低並不讓人感到意外。自六月初起，現已降至16個月前的水平。銅價在三個月內，每噸下跌20%。

價格下跌沒有衝擊生產 -

但當前的下跌被美元的堅挺所抵消。對銅出口國而言，衝擊有限。因為，入賬的是美元，而開銷是本地貨幣，彙率上有利。直接受到影響的是採礦業者。他們花費的是美元，而以噸計算的利潤在減少。不過銅價當前仍處高位。一名業內人士解釋說，所有的人都掙到很多。

中國庫存是巨大未知數 -

銅的需求沒有崩潰，但中國的巨大未知數則籠罩着市場。事實上，即無法知道真實的庫存量，也不知道中期的需求量。在令人心情愉悅的中國強勁復蘇假設沒有出現後，對全球經濟放緩的擔心在增大。

價格迅速反彈不太可能 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後提到，法國高校國立工藝院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的一名教授、[原材料]講座主持人總結為：當前市場處於極度觀望之中，以期搞懂全球經濟的方程式。所以，工業用金屬行情迅速向上反彈的可能性小。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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