非洲經濟 / 乾旱饑荒

乾旱影響非洲多國的社會經濟

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Alors que la Corne de l'Afrique en Afrique de l'Est subit sa pire sécheresse en 40 ans, la banque centrale du Maroc s'attend à ce que la sécheresse affecte les récoltes agricoles, entraînant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de l'inflation dans le pays en 2022. Ici, la dépouille de la girafe sauvage, victime de la sécheresse. (illustration)
Alors que la Corne de l'Afrique en Afrique de l'Est subit sa pire sécheresse en 40 ans, la banque centrale du Maroc s'attend à ce que la sécheresse affecte les récoltes agricoles, entraînant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de l'inflation dans le pays en 2022. Ici, la dépouille de la girafe sauvage, victime de la sécheresse. (illustration) © RFI/Florence Morice
作者： 尼古拉
5 分鐘

在位於東非的非洲之角遭遇40年來最嚴重旱災之際，北非馬格裡布地區國家摩洛哥央行預計，乾旱影響農業收成，導致該國2022年經濟增長放緩，通貨膨脹增大。而在西非地區，塞內加爾和加納等國出現成群的尼日爾乞丐。他們遭遣返回國。據聯合國指，這是由於旱情和聖戰影響務農所致。

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綜合本台法廣RFI近日多則法文報導，在北非，乾旱影響摩洛哥的農業收成。受此影響，該國央行馬格裡布銀行(BAM-Bank Al-Maghrib)的最新預測認為，2022年摩洛哥的經濟增長將放緩，通貨膨脹將增大。預計，2022年通貨膨脹率將達到5.3%，而之前的預估為4.7%。

摩洛哥旱情影響農業收成 -

Image RFI Archive - Maroc - sécheresse
RFI Image Archive / Le Maroc prévoit une inflation en hausse et un ralentissement de son économie en 2022 pâtissant d’une sécheresse qui affecte la production agricole. Ici, le secteur agricole représente environ 13% du PIB du Maroc. (illustration) Getty Images - Delfim Matins / RFI Image Archive

摩洛哥央行還解釋說，調高通貨膨脹率的主因是食品和能源價格飆升，還有摩洛哥的主要貿易夥伴國也都出現通貨膨脹加速。摩洛哥當前遭遇嚴重乾旱，預計農業收成將嚴重下滑，尤其是穀物。鑒於農業為該國第一大經濟領域，所以今年經濟減速劇烈。在當前危機的背景下，為了避免發生社會爭紛，政府成倍提高預算內對丁烷氣、麵粉及食糖的補貼，金額高達28億歐元。

西非多國遣返尼日爾乞丐 -

在西非，多國出現成群的尼日爾乞丐。在尼亞美，一部有關尼日爾乞丐在塞內加爾的報導引起了官方的重視。達喀爾因此在今年三月曾遣返600多名尼日爾人。尼日爾當局指責非法網絡。總之，當前情況與尼日爾遭遇嚴重糧食危機有關。聯合國表示，這是由於旱情和聖戰影響務農所致。

Image RFI Archive - Niger - Niamey
RFI Image Archive / Niger : la grave crise alimentaire frappant le pays. Cette crise liée selon l’ONU à la sécheresse et aux violences jihadistes qui empêchent les paysans de cultiver. Ici, Aéroport Diori Hamani de Niamey. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

加納則在本月（2022年06月）遣返了近1300名在首都阿克拉乞討的尼日爾人。其中有近300名男子，400名婦女和620名兒童。這些尼日爾人被分幾批用飛機遣返回國。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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