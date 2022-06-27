乾旱影響非洲多國的社會經濟

非洲經濟 / 乾旱饑荒

在位於東非的非洲之角遭遇40年來最嚴重旱災之際，北非馬格裡布地區國家摩洛哥央行預計，乾旱影響農業收成，導致該國2022年經濟增長放緩，通貨膨脹增大。而在西非地區，塞內加爾和加納等國出現成群的尼日爾乞丐。他們遭遣返回國。據聯合國指，這是由於旱情和聖戰影響務農所致。

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綜合本台法廣RFI近日多則法文報導，在北非，乾旱影響摩洛哥的農業收成。受此影響，該國央行馬格裡布銀行(BAM-Bank Al-Maghrib)的最新預測認為，2022年摩洛哥的經濟增長將放緩，通貨膨脹將增大。預計，2022年通貨膨脹率將達到5.3%，而之前的預估為4.7%。

摩洛哥旱情影響農業收成 -

RFI Image Archive / Le Maroc prévoit une inflation en hausse et un ralentissement de son économie en 2022 pâtissant d’une sécheresse qui affecte la production agricole. Ici, le secteur agricole représente environ 13% du PIB du Maroc. (illustration) Getty Images - Delfim Matins / RFI Image Archive

摩洛哥央行還解釋說，調高通貨膨脹率的主因是食品和能源價格飆升，還有摩洛哥的主要貿易夥伴國也都出現通貨膨脹加速。摩洛哥當前遭遇嚴重乾旱，預計農業收成將嚴重下滑，尤其是穀物。鑒於農業為該國第一大經濟領域，所以今年經濟減速劇烈。在當前危機的背景下，為了避免發生社會爭紛，政府成倍提高預算內對丁烷氣、麵粉及食糖的補貼，金額高達28億歐元。

西非多國遣返尼日爾乞丐 -

在西非，多國出現成群的尼日爾乞丐。在尼亞美，一部有關尼日爾乞丐在塞內加爾的報導引起了官方的重視。達喀爾因此在今年三月曾遣返600多名尼日爾人。尼日爾當局指責非法網絡。總之，當前情況與尼日爾遭遇嚴重糧食危機有關。聯合國表示，這是由於旱情和聖戰影響務農所致。

RFI Image Archive / Niger : la grave crise alimentaire frappant le pays. Cette crise liée selon l’ONU à la sécheresse et aux violences jihadistes qui empêchent les paysans de cultiver. Ici, Aéroport Diori Hamani de Niamey. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

加納則在本月（2022年06月）遣返了近1300名在首都阿克拉乞討的尼日爾人。其中有近300名男子，400名婦女和620名兒童。這些尼日爾人被分幾批用飛機遣返回國。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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