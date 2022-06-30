美國指控五家中國公司支持俄羅斯軍隊 列入出口禁令名單

中國違反對俄制裁

據紐約時報周四（6月30日）報道，華盛頓指責五家中國公司違反對俄羅斯的制裁，繼續支持俄軍方。美國商務部表示於本周開始採取行動，阻止這些公司購買美國技術。

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紐時由Alan Rappeport署名報道稱，作為對俄羅斯2月份入侵烏克蘭的回應，美國當局實施了全面制裁和出口管制，禁止向俄羅斯和白俄羅斯出售包括先進半導體在內的某些高科技產品。將中國公司加入出口禁令名單表明，拜登政府願意不遺餘力地實施制裁，而且可能因中國與莫斯科的聯繫而加劇與前者的緊張關係。

據悉，現被美國列入制裁名單的五家中國公司是：柯奈柯特電子、金派科技、信諾電子、維科電子和世捷達物流。商務部周二表示，這些公司繼續為俄羅斯的軍事和國防工業基地提供支持，它們的活動“違背了美國的國家安全和外交政策利益”。

負責出口執法的商務部助理部長馬修·阿克塞爾羅德在一份聲明中表示：“美國以及我們的盟國和合作夥伴將繼續代表烏克蘭展示我們共同的決心，繼續阻止俄羅斯軍方獲得實施暴行所需的技術和物品——無論來源如何，無論它們位於何處。”

該報道指出，商務部並沒有說明違規行為的具體性質，也沒有指責中國政府違反了美國制裁。中國一直在購買俄羅斯石油，而美國和歐洲已減少了購買量，但美國官員表示，到目前為止，中國一直在遵守自2月以來實施的制裁措施。

另外，將中國公司加入出口禁令名單之前，商務部長吉娜·雷蒙多曾在3月警告，違反美國對俄羅斯出口限制的中國公司基本上可以關門了。如果被添加到美國“實體名單”中，使用美國設備和軟件來製造微芯片等技術的公司可能會陷入困境。

周三，中國駐華盛頓大使館則表示，中俄兩國保持着正常的能源和貿易合作，中方將採取必要措施維護本國企業的權益。

“美方依據國內法對其他國家實施單邊制裁和所謂‘長臂管轄’，違反國際法和國際關係基本準則，” 使館代表邵鶴松如是辯駁。