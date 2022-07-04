拜登據報或最快在本周宣布取消部分對華關稅 白宮：尚未作出決定

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據《華爾街日報》7月4日報導，美國總統拜登（Joe Biden）預計很快就會取消對中國進口商品的部分關稅，這一決定受到相互競爭的政策目標的制約：解決通貨膨脹和保持對北京的經濟壓力。彭博社當天則援引不願透露身份的知情人士的話說，拜登尚未作出最終決定，而且時間上可能會出現變化。

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《華爾街日報》引述知情人士的話說，拜登最近幾周一直在等待下一步的決定，他可能在本周宣布他的決定。這可能包括暫停對服裝和學校用品等消費品徵收關稅，以及啟動一個廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。美國貿易代表辦公室正在對特朗普時代徵收的關稅進行為期四年的強制性審查。企業和其他受益於關稅的人的評論期將在7月5日結束，這給了拜登政府一個調整其政策的機會。

在他權衡決定的時候，拜登一直被他的政府內部以及包括企業、華爾街、工會和國會議員們在內的外部力量的政策分歧所困擾。美國政府官員和貿易專家說，宣布取消關稅的計畫已被一再推遲。他們表示，這一延遲反映了拜登政府內部對中國關稅政策的強烈分歧。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)多次表示，關稅拖累美國經濟，並稱政府正在研究如何重新配置關稅以幫助遏制通貨膨脹。耶倫還稱，一些從前政府時期繼承下來的關稅並不具有戰略意義，沒有解決中國的不公平貿易行為。

耶倫在6月19日接受美國廣播公司新聞採訪時說：“重新配置其中的一些關稅，使其更有意義，減少不必要的負擔，這是我們正在考慮的事情。”而在另一邊，以美國貿易代表戴琪和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）為代表的官員則強調，現有的關稅措施是與北京進行貿易談判的關鍵籌碼。他們強調，在中方未能完成與特朗普政府在2020年達成的貿易協議中購買美國商品目標的承諾，並未就具體問題作出新姿態時，先行取消關稅無異於自毀長城。

戴琪在6月22日出席美國國會參議院聽證會時，就是否取消對華貿易關稅的問題表示，她認為對中國商品徵收關稅是美中貿易關係中“一個重要的槓桿”，取消關稅對控制美國國內短期通脹的效果可能有限。這些持懷疑態度的人希望在取消關稅的同時採取另一項措施，以保持對中國政府的談判壓力，使其改變使美國公司和工人處於不利地位的做法。

報導指，拜登政府可能採取的措施包括提高工業機械和運輸設備等戰略物品的關稅，同時降低消費品的關稅。《華爾街日報》此前報導稱，美方還可能啟動一項新的301調查，重點關注中國對高科技項目的工業補貼，美國貿易代表辦公室已經為此準備了幾個月的政策。此舉可能會導致對一系列新產品徵收關稅。

曾擔任過美國貿易代表辦公室副貿易談判代表的雷明(Claire Reade)分析稱：“從（美國）國內政治角度來看，有兩個非常強烈的、相互競爭的關切。一個是需要被認為是在打擊通貨膨脹。另一個是需要被認為在對抗中國方面非常強勢。” 她說：“問題是，你如何將所有這些不同的關注點納入一個政策中並加以協調？”

由於美聯儲主要負責控制通貨膨脹，降低關稅是總統為數不多的政策選擇之一。拜登本人在最近幾周表示，他正在考慮削減關稅，並指出這些徵稅是由上屆政府推出的。作為其推動削減關稅努力的一部分，美國商會敦促政府關注夏季商品，如涉水游泳池、自行車和防曬霜。該商會在一篇博文中說：“只要筆一揮，拜登總統就可以取消這些對我們的夏季樂趣的稅收。”

與此同時，同樣對拜登政府的貿易政策有很大影響力的美國工會和進步派民主黨人正在反對削減關稅。其中包括美國勞工聯合會-產業工會聯合會、鋼鐵工人聯合會和服務業員工國際工會在內的頂級工會。他們指出，自特朗普政府實施301調查以來，中方的貿易做法沒有任何變化，值得取消關稅。他們強調，如果有什麼變化的話，中國政府“只是加倍地執行他們的戰略和方法”。

彭博社的最新消息指出，白宮的一位女發言人說，尚未就關稅作出決定，但拜登政府希望確保關稅與“經濟和戰略”優先事項相一致，並且不會不必要地提高美國人的成本。